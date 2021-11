Einbruch in Flechtorf: Unbekannte klauen Tresor aus Werkzeughandel 

Flechtorf

Diese Täter wussten genau, was sie tun: Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in einen Werkzeughandel in Flechtorf eingebrochen und haben dort einen Tresor gestohlen. Der Tresor wurde später in einem Wald gefunden – leer. Was genau gestohlen wurde, möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Die Täter brachen in der Nacht zu Samstag ein

Den Tatzeitraum kann die Polizei eingrenzen: Die Täter müssen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, in den Werkzeughandel an der Straße Zum Bauernholz eingebrochen sein. Dort wuchteten sie den mehrere hundert Kilo schweren Tresor auf einen Hubwagen, den sie im Gebäude finden. Damit transportierten sie den Tresor aus dem Geschäft und müssen ihn anschließend in ein Fahrzeug verladen haben.

Ein Zeuge fand ihn später in einem Waldstück in der Nähe des Werkzeughandels. „Den Tätern war es gelungen, den Tresor zu öffnen und anschließend den Inhalt zu entwenden“, schreibt die Polizei. Die Beamten hoffen jetzt auf Zeugenhinweise, denn: „Die gesamte Tat und insbesondere der Abtransport und das Öffnen des Tresors dürften auffällige Geräusche produziert und eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben.“

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 053 61/46 460 melden.

