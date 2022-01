Einbruch in Flechtorf: Autodiebe erbeuten Audi A5

Lehre

Das ist dreist: Unbekannte brachen am Dienstagmorgen in ein Wohnhaus an der Gerstenbreite in Flechtorf ein, stahlen einen Autoschlüssel und fuhren dann mit einem grauen Audi A5 davon. Die Polizei schätzt den Wert des Fahrzeugs auf rund 35 000 Euro.

Laut Polizei brachen die Täter zwischen 6 und 7 Uhr die Haustür zum Wohnhaus der Geschädigten auf. Sie stahlen den am Schlüsselbrett hängenden Autoschlüssel. Damit starteten sie den vor dem Haus abgestellten drei Jahre alten Audi A5 und brausten davon.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohnern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise an das Kommissariat in Königslutter unter Tel. 05353-941050.

Von der Redaktion