Bei einem Einbruch in eine Firma für Kunststoff-Spritzguss-Bauteile in der Straße Zu den Lohbalken in Wendhausen (Gemeinde Lehre) haben unbekannte Täter mehrere Computer und Zubehör gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Montagnachmittag 16.20 Uhr und Dienstagmorgen 5.30 Uhr. Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. „Anschließend versuchten die Täter noch in die Lagerräume der Firma zu gelangen, ließen jedoch aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Stattdessen nahmen sie aus einem Büroraum mehrere PC, Tastaturen und Monitore mit.

Hinweise von Zeugen an das Polizeikommissariat Königslutter unter Telefon (0 53 53) 94 10 50.

