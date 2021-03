Einbrecher steigen in Friseursalon in Velpke ein

Velpke

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Friseursalon in der Straße Weideweg eingebrochen. Die genaue Schadenshöhe steht dabei noch nicht fest und wird derzeit ermittelt. Eine Angestellte hatte Mittwochfrüh den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand begaben sich die derzeit unbekannten Täter zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.25 Uhr, an das im Weideweg gelegenen Gebäude. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt die Eingangstür und gelangten so ins Innere des Friseursalons. Anschließend öffneten und durchwühlten sie Schubladen und Schränke auf der Suche nach Bargeld. Ob und was ihnen hierbei genau in die Hände fiel, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder unter der Telefonnummer 05351/521-0.

Von der Redaktion