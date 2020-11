Einbrecher in Flechtorf stehlen Schmuck und Laptop

Flechtorf

Unbekannte Täter sind am späten Samstagnachmittag in Flechtorf in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke und ein Laptop. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Einbrecher schlugen zu, als die Besitzer kurzfristig nicht zu Hause waren

Nach Angaben der Polizei öffneten die Einbrecher gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Straße Am Westerberg und durchsuchten sämtliche Zimmer nach Diebesgut. Die Tat habe sich zwischen 17 Uhr und 19.40 Uhr ereignet, als die Besitzer kurzfristig nicht zu Hause waren. „Offenbar nutzten die Täter die immer früher einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus“. so ein Polizeisprecher.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden zwei dunkel gekleidete Unbekannte beim Verlassen des Hauses beobachtet. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei Lehre unter Tel. (05308) 99 09 30.

Von der Redaktion