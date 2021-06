Hehlingen/Rümmer

Es geht voran bei den Straßenbauarbeiten auf der L322 zwischen Hehlingen und Rümmer. Am Dienstag, 29. Juni, soll nach Auskunft der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr der dritte von vier Bauabschnitten starten. Die Strecke ist seit März voll gesperrt – und das wird sich in den nächsten Wochen auch noch nicht ändern.

Einschränkungen auch für Anlieger

Der dritte Bauabschnitt reicht von der Einmündung der Kreisstraße 40 (Gewerbepark) bis zur Parkstraße in Rümmer. Zurzeit gehen die letzten Arbeiten des zweiten Bauabschnitts – Volkmarsdorfer Straße bis zum westlichen Ortsausgang in Rümmer – dem Ende entgegen. Behinderungen durch Restarbeiten sind dort jedoch weiterhin möglich, so die Behörde. Anliegerverkehr bleibe mit Einschränkungen möglich.

Umleitung für Durchgangsverkehr

Die Arbeiten im dritten Bauabschnitt sollen rund vier Wochen dauern. Der durchgangsverkehr wird weiterhin von Groß Twülpstedt kommend über Velpke, Danndorf und Reislingen nach Hehlingen umgeleitet – und umgekehrt am Kreisel kurz vor Hehlingen in Richtung Rümmer geschickt.

Bei den Bauarbeiten werden neben der Fahrbahn auch Bushaltestelle, Borde und Entwässerungsanlagen erneuert. Mit Abschluss des vierten und letzten Bauabschnitts ist im September zu rechnen. Witterungs- oder Lieferbedingte Verzögerungen sind allerdings möglich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, die größtenteils das Land Niedersachsen trägt. Die Landesbehörde bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

Von der Redaktion