„Dorfrocker“ geben ein Konzert in Lehre

Die beiden Bürgermeister der Stadt Königslutter und der Gemeinde Lehre, Alexander Hoppe und Andres Busch, freuen sich auf die Band „Dorfrocker“, die im Rahmen ihrer aktuellen Tournee am Samstag, 29. Februar, um 20.30 Uhr in der Börnekenhalle in Lehre Station macht. Die Freiwillige Feuerwehr Rieseberg veranstaltet das Konzert in Kooperation mit dem Kulturverein Lehre.

„Beide Kommunen sind überwiegend dörflich geprägt, hier leben einfach viele Dorfkinder. Und denen hat die Band mit der gleichnamigen Hymne ja auch ein Denkmal gesetzt“, sagt Andreas Busch. „Es ist gelebte Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Kommunen, dass die Feuerwehr Rieseberg das Konzert in Lehre feiert“, ergänzt Alexander Hoppe.

Die Band spielt bekannte Dorfrocker-Hits, Party-Klassiker und auch ganz neue Songs

Die Dorfrocker haben mit ihrem Hit „Dorfkind“ die Mitsing-Hymne für alle Leute vom Land geschrieben. Vor kurzem feierten sie ihren 1400. Live-Auftritt und ihren 130. TV-Aufritt. Die Dorfrocker haben Spaß an dem, was sie tun, und sie sind „Vom Land – fürs Land“. Genauso heißt ihre aktuelle Tour. Dabei werden sie mit ihrer Band bekannte Dorfrocker-Hits, Party-Klassiker und auch ganz neue Songs zum Besten geben.

Beiden Bürgermeistern ist es wichtig, die Feuerwehrleute aus Rieseberg ( Königslutter) bei diesem Konzert zu unterstützen. „Wenn Menschen, die sich freiwillig für den Brandschutz engagieren, auch noch so eine Veranstaltung auf die Beine stellen, verdient das unsere Unterstützung“, betont Hoppe. Busch ergänzt, dass er die Feuerwehrkameraden über die Ortsbrandmeister dazu eingeladen hat, die Rieseberger Wehr zu unterstützen: „An diesem Abend sollten wir uns Menschen vom Land einfach mal selbst feiern.“

Der Kartenverkauf läuft

Karten gibt es für 16,90 Euro ab sofort bei der Buchhandlung Kolbe in Königslutter, bei der Tankstelle BTF in Ochsendorf, beim Autohaus Koller in Lehre und bei Johann Schneider von der Freiwilligen Feuerwehr Rieseberg und auch bei allen bekannten Reservix-Stellen.

