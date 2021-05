Diesel-Lache auf der Landstraße: Passat blieb bei Flechtorf liegen

Flechtorf

Gegen 14.20 Uhr rückte die Feuerwehr Flechtorf am Montag aus: In Höhe der Ampel an der Kreisstraße 33 war ein VW Passat auf der L 295 liegengeblieben – und verlor Flüssigkeit. „Im Motorraum war eine Dieselleitung gerissen“, erläutert Rainer Madsack, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre.

Der Kraftstoff bildete auf der Straße aus Richtung Heinenkamp einen schmierigen Film. Die Feuerwehrleute streute die Lache mit Ölbindemittel ab und nahmen das verwendete Material danach wieder auf. „Es wird fachgerecht entsorgt“, erklärt Madsack.

Von der Redaktion