Deshalb bietet der Kulturverein Lehre einen Anti-Corona-Kalender an

Lehre

Ein Kulturverein hat es schwer in Zeiten, in denen Menschen aus Gesundheitsgründen nicht zusammenkommen können. In Lehre hat man sich jetzt etwas einfallen lassen, um trotzdem für Unterhaltung und etwas Ablenkung von der Corona-Pandemie zu bieten. Seit Ende März gibt es auf der Facebookseite des Kulturvereins Lehre den Anti-Corona-Kalender.

Schöne Frühlingsbilder statt Corona

„In der aktuellen Situation möchten wir dem Virus etwas entgegen setzen, nämlich schöne Frühlingsbilder aus der Gemeinde Lehre“, heißt es auf der Seite des Vereins. An jedem Tag gibt es ein neues Bild mit typischen Szenen aus den Orten der Gemeinde oder wunderbaren landschaftlichen Aufnahmen.

Eingeschlichen hat sich aber auch ein Foto mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Geschickt hatte das Bild Gwen Ovivier aus Cachan, der Partnerstadt der Handballer des VfL Lehre. Somit kann man auch dieses aktuelle Bild vom Balkon in Cachan durchaus gelten lassen.

Lehre: Bürger sind aufgerufen, mitzumachen

Wer ein schönes Frühjahrsfoto aus Beienrode, Essehof, Essenrode, Flechtorf, Groß Brunsrode, Klein Brunsrode, Lehre oder Wendhausen hat, kann es mit einer kleinen Erläuterung an die E-Mailadresse info@kulturverein-lehre.de schicken. „Wir wollen damit zeigen, dass es auch in diesen schwierigen Zeiten Gründe gibt, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen“, heißt es von Seiten des Kulturvereins.

Bis zum Sonntag, 19. April, soll nun täglich ein neues Bild im Anti-Corona-Kalender hinzu kommen. Der Verein arbeitet auch daran, die Bilder auf der Internetseite des Vereins unter www.kulturverein-lehre.de zur Verfügung zu stellen. Auch wer nicht auf Facebook registriert ist, kann die Seite des Vereins unter www.facebook.com/pg/KulturvereinLehre/ aufrufen und unter „Fotos“ das Album „Anti-Corona-Kalender“ anklicken. Die Registrierungsaufforderung kann man einfach ignorieren.

Von Robert Stockamp