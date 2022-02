Danndorf: Vermisster Mann ist tot

Danndorf

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der vermisste Mann aus Danndorf ist tot. Am Samstagvormittag wurde in einem dichten Waldstück nördlich der Bundesstraße 188 eine verstorbene männliche Person aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, sagt die Wolfsburger Polizei.

Bei der Person handele es sich um den seit dem 16. Februar als vermisst gemeldeten Andreas U. (54) aus Danndorf. Er hatte am Vormittag das Wohnhaus verlassen – für einen Spaziergang. Er kehrte nicht zurück, so die Polizei Wolfsburg.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere intensive polizeiliche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten mit einer Vielzahl an Einsatzkräften sowie mit Hilfe von Diensthunden, Tauchern und Hubschrauber durchgeführt. Ohne Erfolg. Am Samstagvormittag führte eine private Gruppe in Koordination mit der Polizeistation Velpke eine Suchaktion durch. Sie fand den Vermissten – leider tot.

