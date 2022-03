Danndorf: Auto fährt Betonpoller um

Danndorf

Er hatte getrunken und fuhr dann einen Betonpoller in der Grafhorster Straße/Ecke Am Brande in Danndorf um. Die Polizei zog einen 27-Jährigen aus Grafhorst am Samstag um 2.36 Uhr aus dem Verkehr.

Der Mann war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und fuhr gegen einen Betonpoller. Der 27-Jährige hatte den Poller derart umgefahren, dass er sein Auto nicht mehr eigenständig zurücksetzen konnte.

Test ergab 0,78 Promille

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,78 Promille.

Lesen Sie auch Diebesbande in Wolfsburg schlägt erneut zu: Katalysator von Mercedes in Vorsfelde gestohlen

Dem Grafhorster wurde daraufhin eine Blutprobe von einem Arzt im Klinikum Wolfsburg entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum.

Von der Redaktion