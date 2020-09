Danndorf

Ingo Felber (43) ist sauer. Der Danndorfer wohnt in einem Smart-Haus, die Technik seines Eigenheims steuert er über das Internet, genauso wie Telefonie und den Fernseher. Für die Arbeit aus dem Home-Office benötigt er ebenfalls eine schnelle Leitung. Und eben für diese schnelle Glasfaserleitung zahlte der VW-Mitarbeiter ein Jahr lang – wie sich herausstellte viel zu viel Geld. Denn: Die Wobcom, eine Tochter der Stadtwerke, hatte diese Bandbreite gar nicht zur Verfügung gestellt...

„Wenn ich telefoniert habe, wurde das Gespräch unterbrochen, ich bin aus dem Internet rausgeflogen und der Rollladen fuhr nicht herunter“, schildert Felber. Der Anbieter habe ihm – als die Panne endlich aufflog – nach etlichen Anrufen und vielen Mails Angebote unterbreitet. Aber, und darüber ist Felber ziemlich verärgert, „ein Preisnachlass ist an eine weitere 24-monatige Laufzeit geknüpft.“

Anzeige

Nach Bebauung der Grundstücke: Schnelles Internet funktioniert nicht

Doch zurück zum Anfang der Geschichte: Vor fünf Jahren baute Felber ein Haus in Danndorf. Doch dann, ab September 2019, funktionierte seine Internetverbindung - vor allem abends - nicht mehr. „Das Problem trat auf, als alle 35 Grundstücke bebaut waren und viele die Leitung nutzen“, so der Hausbesitzer. Er nahm Kontakt zur Wobcom auf. Es stellte sich heraus, dass die Glasfaserleitung nur bis zum Verteilerkasten gelegt war. Von dort aus wurden die Haushalte per Richtfunkstrecke versorgt. Das Problem ist mittlerweile behoben. Die Wobcom hat in diesem Jahr die Richtfunkstrecke durch eine neue Glasfaserleitung ersetzt. Aber, der 43-jährige hatte ein Jahr lang für schnelles Internet bezahlt, bekommen hat er es nicht. Er nahm telefonisch und per Mail Kontakt zur Wobcom auf – und wollte sein Geld zurück.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Verteilerkasten: Ingo Felber steht davor. Von hier aus laufen nun Glasfaserkabel zu den Häusern. Quelle: Roland Hermstein

Wobcom unterbreitete verschiedene Angebote

Auf Nachfrage der WAZ teilt die Wobcom mit, dem Hausbesitzer mehrere Angebote unterbreitet zu haben. Darunter einer Tarifabstufung für das Jahr ohne schnelles Internet, so dass der Kunde nur die Leistung hätte bezahlen müssen, die er auch erhalten habe. Das habe der Kunde abgelehnt, wie die Pressestelle auf WAZ-Anfrage mitteilte. Nach Fertigstellung der Glasfaserleitung sei dem Kunden angeboten worden, einen „Glasfasertarif L“ für 49,95 Euro monatlich zu erhalten, aber nur den „ Tarif M“ für 39,95 Euro zu zahlen – und dies über den Zeitraum der nächsten 24 Monaten. Der Kunde habe dieses Angebot zugesagt, im Nachgang jedoch wieder abgelehnt.

Kunde über Vertragsbindung verärgert

Denn: Für Ingo Felber liegt genau dort der Knackpunkt: „Ich wollte keinen neuen Vertrag mit einer Laufzeit über zwei Jahre, sondern eine Entschädigung für die nicht erbrachte Leistung in der Vergangenheit.“ Eine Verlängerung der Vertragslaufzeit sei ihm nicht bewusst gewesen. Die Wobcom wiederum hätte ihm mitgeteilt, er habe das Angebot falsch verstanden. „Ich hätte auch einen neuen Vertrag akzeptiert, aber eben ohne Laufzeit“, sagt der Danndorfer. Dazu zunächst die Wobcom auf Nachfrage der WAZ: Das Angebot gebe es nur in Verbindung mit der Vertragsverlängerung - da der Kunde jetzt auch die Glasfaserleitung und die höheren Bandbreiten habe.

Am Ende wurde dann doch noch alles gut: Felber bekam – nachdem sich die WAZ eingeschaltet hatte – einen Anruf vom Kundenservice der Wobcom: Zwar bleibt die Laufzeit von zwei Jahren vertraglich bestehen, doch der Danndorfer bekommt einen Preisnachlass und eine zweiwöchige Kündigungsfrist eingeräumt. „Damit kann ich leben“, sagt der 43-Jährige.

Von Nina Schacht