Dank vieler Spender: So schön leuchtet Lehre jetzt

Besinnliche Adventszeit in Lehre: Auf dem Gehweg an der Marktstraße in Richtung Rathaus sind die Bäume weihnachtlich beleuchtet. Der mit Lichterketten geschmückte Baum vor dem Rathaus sowie die gespendeten Tannen im Rathaus und vor der Polizeistation vervollständigen den Lichterglanz in der Ortsmitte.

„Die Idee zur weihnachtlichen Beleuchtung ist aus Gesprächen zwischen Fachbereichsleiter Marco Schulz und mir entstanden“, erklärt Ortsbürgermeister Heinrich Köther (CDU). Die Idee sei dann auch an Gemeindebürgermeister Andreas Busch getragen worden, der davon direkt begeistert war. „Ich habe dann vorgeschlagen, die Gewerbetreibenden der Ortschaft mit einzubinden, indem man sie fragt, ob sie Interesse daran hätten, die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtungen finanziell zu unterstützen“, führt Busch aus. Die Bemühungen haben sich gelohnt – nachmittags ab 16.30 Uhr und morgens ab 5 Uhr sorgen die Lichter an der Marktstraße für eine besinnliche Atmosphäre.

Beschäftigte des Bauhofs haben die Weihnachtsbäume geschmückt

Mithilfe tatkräftiger Teamarbeit wurde das Projekt Weihnachtsbeleuchtung angegangen: Die große Tanne vor der Polizeistation wurde vom Bauhof-Team der Gemeinde gefällt, von der Feuerwehr Lehre aufgestellt und von den CDU-Ortsratsmitgliedern Sven Meyer und Thorben Pfeifer und der Feuerwehr mit Lichterketten versehen. Die Beschäftigten des Bauhofs haben dann wiederum die vier Bäume an der Marktstraße mit der Weihnachtsbeleuchtung geschmückt.

Ortsdurchfahrt soll ebenfalls beleuchtet werden

Der Lichterglanz am Marktplatz ist erst der Anfang. Neben den Spenden der örtlichen Gewerbetreibenden sind auch Spenden von Privatpersonen eingegangen. „Ich bedanke mich bei allen, die sich mit einer Spende beteiligt haben. Nun wollen wir noch für die Ortsdurchfahrt zwischen Boimstorfer Straße und Campenstraße Beleuchtung anschaffen“, so Köther. Außerdem planen der Ortsrat und die Verwaltung der Gemeinde, Anfang kommenden Jahres als Dankeschön eine Platte an die Platane vor dem Rathaus anzubringen, auf der alle Spenderinnen und Spender vermerkt sind.

Auf dem Bauhofgrundstück wurde am Freitag auch ein Weihnachtsbaum mit Beleuchtung aufgestellt. Dieser Baum wurde von der Familie Fochler aus Wendhausen für den Bauhof gespendet. Die Familie Fochler hat bereits in den vergangenen Jahren schon Weihnachtsbäume für das Rathaus und dem Bauhof gespendet.

