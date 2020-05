Flechtorf

Was ist eigentlich das Corona-Virus? Warum ist das Händewaschen jetzt noch wichtiger als sonst und warum müssen wir Abstand halten? Diese Fragen beschäftigen die Kinder der Kita Flechtorf, die sich momentan in der Notbetreuung befinden. Eine Ärztin, selbst Mutter, beantwortete die Fragen der Kinder in der Kita. Das teilt die Gemeinde Lehre mit.

Experimente helfen Kinder die Hygieneregeln zu verstehen

Zunächst wurde darüber gesprochen, warum das Hände waschen so wichtig sei und was mit den Viren passiere, wenn man Seife benutze. Hierzu führte die Ärztin auch ein kleines Experiment mit den Kindern durch. Dabei seien auch die Abstandsregeln kindgerecht erklärt worden und anhand eines Bildes das Corona-Virus gezeigt.

Anzeige

„Für die Kinder der Kita Flechtorf war das eine sehr gelungene Abwechslung in dieser Zeit“, teilen die die Beschäftigten in der Notgruppe mit. Aus dem Waschraum hörte man währenddessen die Kinder beim Händewaschen fleißig zweimal „Happy Birthday“ singen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Kita hält Kontakt zu den Kindern

Damit die Kinder während Corona ein wenig mit der Kita in Kontakt bleiben können, bietet die „Rote Gruppe“ in Flechtorf allen Eltern und Kindern an drei Tagen in der Woche „Treffen am Regenbogenfenster“ an, heißt es in der Mitteilung. Und auch alle anderen Gruppen hielten den Kontakt zu ihren Kindern. Eine weitere Aktion sei die Steinschlange, die nun seit fast drei Wochen am Zaun der Kita wächst. Wer also Lust habe einen Stein zu bemalen und ihn dann an die Kita zu legen ist von der Gemeinde herzlich eingeladen dies zu tun.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion