Corona in der Samtgemeinde Velpke: Inzidenzwert unter 50 und keine Todesfälle

Die Corona-Zahlen steigen weiter rasant an. In vielen Städten und Gemeinden der Region liegt der Sieben-Tagesinzidenzwert bei über 50, kratzt landesweit bereits am kritischen Schwellenwert zur 100. Davon ist der Landkreis Helmstedt noch nicht betroffen: Für den Landkreis gilt ein Inzidenzwert von 41,6 (Stand 3. November). In den drei Grundschulen der Samtgemeinde Velpke ist bislang kein Corona-Fall aufgetreten wie Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke mitteilt.

Wegen eines positiven Corona-Falls in der Kita Lummerland wurde dort jedoch eine Gruppe geschlossen. In den fünf weiteren Einrichtungen der Samtgemeinde ist kein Covid-Fall verzeichnet. In Alten- und Pflegeheimen der Samtgemeinde sind nach Aussage des Samtgemeindebürgermeisters bislang keine Corona-Fälle bekannt. In Lehre wurde derweil die Kita „Mühlenkniprse“ geschlossen, ein Covid-Verdachtsfall hatte sich bestätigt.

Bislang kein Corona-Todesfall in der Samtgemeinde Velpke

Bislang haben sich in der Samtgemeinde Velpke 29 Menschen mit dem Virus infiziert, davon sind 21 genesen. Über ein Dashboard informiert der Landkreis über die aktuellen Fälle. „Ich bin sehr dankbar, dass wir bisher keinen Todesfall registrieren mussten“, so der Samtgemeindebürgermeister. Acht Menschen sind aktuell am Virus erkrankt.

Geschlossene Restaurants, kein Vereins-Leben und das kulturelle Leben sind heruntergefahren: Auch in der Samtgemeinde müssen die Menschen mit verschärften Corona-Regeln leben. „Der November-Lockdown ist für mich alternativlos und ich wünsche mir sehr, dass alle Einwohner der Samtgemeinde Velpke ihren Teil dazu beitragen, dass die Zahlen nicht weiter steigen“, teilt Fricke mit. Mittelfristig, so hofft der Samtgemeindebürgermeister, dass landesweit wieder einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 50 erreicht werde. Zudem wünscht sich der Samtgemeindebürgermeister zeitnahe Lockerungen, insbesondere für das Gaststätten- und Hotelgewerbe sowie den Betrieb der kulturellen Einrichtungen.

Rathaus unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen geöffnet

Das Rathaus als öffentliche Einrichtung werde unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der Abstandsregeln für die Einwohner weiter ein offenes Haus sein. Zudem werde der erforderliche Sitzungsbetrieb ebenfalls unter Beachtung der Auflagen durchgeführt.

Fricke betont die Arbeit in der Pflege, der Altenbetreuung, den Krankenhäusern sowie in den Gesundheitsämtern, im Einzelhandel und in zahlreichen Dienstleistungsunternehmen: Den Mitarbeitern gebühre allergrößter Dank und Respekt.

