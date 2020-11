Lehre

Die Infektionszahlen steigen weiter an. Die zweite Welle hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde Lehre. Dort sind zwei Kitas geschlossen, bislang haben sich 46 Menschen haben sich bislang mit dem Virus infiziert, 24 Menschen sind genesen (Stand 6.November). Der Inzidenzwert liegt bei 37,2. „Viel zu hoch“, kommentiert Gemeindebürgermeister Andreas Busch die aktuellen Zahlen auf WAZ-Anfrage. Und er betont: „Das sind aber nicht nur Zahlen, sondern Menschen, und denen wünsche ich schnelle Genesung.“

Wegen Corona: Zwei Kitas mussten schließen

In der Gemeinde mussten in der vergangenen Woche zwei Kitas schließen. In der Kita „Mühlenknirpse“ in Wendhausen hatte sich ein Corona-Verdachtsfall bestätigt. Und auch die Kita in Essenrode musste inklusive Krippe wegen eines Corona-Falls ihre Türen schließen. Die gute Nachricht: Beide Einrichtungen werden voraussichtlich am 11. November wieder geöffnet. Das teilt Stadtsprecherin Julia Carluccio mit. Die Eltern seien darüber vom Kita-Team informiert worden, den Eltern sei auch für ihr Verständnis gedankt worden. Auch Bürgermeister Andreas Busch hatte sich einer Videobotschaft an die Eltern gewandt und sich bedankt.

Anzeige

Gemeindebürgermeister Andreas Busch in einer Video-Ansprache

Ob sich bislang auch Menschen in Alten- und Pflegeheimen in der Gemeinde Lehre mit dem Virus infiziert haben, dazu liegen der Gemeinde keine Daten vor.

Den Gastronomen in der Gemeinde drückte der Bürgermeister sein Bedauern im Video aus. Busch rief dazu auf, die „Außerhaus-Lieferung“ zu nutzen, um so die Restaurantbetreiber zu unterstützen. Unter lehre-bringts.de gibt es dazu eine Übersicht zu den Angeboten.

Turnhalle Essenrode : Kurz nach der Wiedereröffnung kam die Schließung

Unter den Corona-Einschränkungen leidet auch der Vereinssport in der Gemeinde. Kurz nach der Öffnung der Essenroder Turnhalle, die aufgrund von Statikmängeln für mehr als ein Jahr außer Betrieb war - kam die Schließung, so wie in vielen anderen Vereinen auch. „Das macht mich sehr traurig“, so Busch in der Videobotschaft. Genauso aber, aber sei er wütend: Einige Egoisten sollte sich an die Nase fassen und sich überlegen, was in den letzen Monaten falsch gelaufen sei, sagt Busch. Man sollte nicht immer auf den Länderregierungen rumhacken, denn die Menschen in der Landespolitik machten sich viele Gedanken. Sie hätten sich die Entscheidungen nicht leicht gemacht. Gleichwohl hofft Busch auf eine stärke Beteiligung der Parlamente.

Von Nina Schacht