Essenrode

Die Kindertagesstätte in Essenrode inklusive Krippe ist geschlossen. Hintergrund ist ein positiver Corona-Fall, wie die Gemeinde am Mittwochnachmittag mitteilte. Alle potentiellen Kontaktpersonen hätten sich direkt in Quarantäne begeben, die Testergebnisse müssten nun abgewartet werden. Die Gemeinde stehe dazu in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen.

Auskünfte unter Telefon- Hotline

„Wir hoffen sehr, dass die betroffene Person schnell wieder gesund wird und sich der Virus nicht weiter verbreitet. Für die sofortige Schließung bitten wir um Verständnis“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch. Für betroffenen Familien hat die Gemeinde unter Telefon (05308) 69 92 22 eine zusätzliche Telefon-Hotline eingerichtet. Zudem können Fragen per Mail an kita@gemeinde-lehre.de gerichtet werden.

Von der Redaktion