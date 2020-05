Volkmarsdorf

Das für Juni geplante Schützenfest in Volkmarsdorf fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Damit bleiben die Plätze auf den Ehrentafeln und der Kette des Schützenkönigs zum ersten Mal seit 1949 leer, wie der Schützenverein mitteilte.

Letztmalig gab es in Volkmarsdorf in der Zeit von 1940 bis 1949 keinen Schützenkönig und keinen Fahnenträger. Der Vorstand des Schützenvereins hofft, dass im Jahr 2021 das Schützenfest in der Zeit vom 26. bis 28. Juni wie gewohnt stattfinden kann. Über alle weiteren Veranstaltungen des Vereins wird der Vorstand im Einzelnen entscheiden und gesondert informieren.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der Redaktion