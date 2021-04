Velpke

Am Samstag, 17. April, öffnet um 10 Uhr am Schützenhaus Velpke zum ersten Mal ein neues Corona-Drive-In-Schnelltestzentrum. Jeder Bürger hat das Recht, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen – und das ist dort jetzt auch möglich.

Per Internet sichert sich jeder Testwillige einen Termin und bekommt zur Bestätigung einen QR-Code. Mit dem Code auf dem Mobiltelefon oder in ausgedruckter Form sowie dem Personalausweis geht es dann zum Zentrum. Termine können unter www.schnelltest-velpke.de gebucht werden.

Technik-Probleme vor dem Start

Beim Relaunch des Internet-Portals gab es am Donnerstag allerdings technische Probleme – von Interessierten wurden ein Nutzername und ein Passwort gefordert. Dabei sollte der Zugang eigentlich frei sein. „Wir werden das so schnell wie möglich in den Griff bekommen“, versprach Projektleiter Felix Walzog. Schließlich liefen ähnliche Zentren der Agentur schon erfolgreich in Peine und Braunschweig. Telefonisch seien Terminvergaben wegen des Code-Systems leider nicht möglich, bedauerte er. Nachmittags funktionierte dann auch tatsächlich das Portal.

Der Prozess vor Ort dauert laut den Anbietern der Eventagentur Blome&Pillardy nur Minuten. Unter einem Zeltdach werden Abstriche genommen; in einem Laborcontainer wird der Test ausgewertet. Das Ergebnis gibt es online. Die Tests werden mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet. Sollte ein Test positiv ausfallen, ergeht eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt.

Das sind die Öffnungszeiten des Test-Drive-Inn:

Wenn dann alles klappt, ist das neue Testcenter auf dem Velpker Schützenplatz montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Test-Drive-Inn geht in Abstimmung mit Stadt und Landkreis Helmstedt sowie der Samtgemeinde Velpke in Betrieb. Velpkes Bürgermeister Mark Kreutzberg und Samtgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Fricke freuen sich beide über die Möglichkeit, die Pandemie so möglicherweise bald besser in den Griff zu bekommen.

Drive-Inn Zeltstadt: Die Eventagentur Blome&Pillardy aus Braunschweig hat sich auf eine besondere Art der Veranstaltungen verlegt - Corona-Schnelltests am Drive-Inn-Schalter. Das Foto stammt aus Braunschweig. Quelle: Foto: Blome&Pillardy

Zeitgleich eröffnet am Samstag ein Testzentrum auf dem Zirkusplatz in Helmstedt. Das Drive-In-Konzept sei auch für Berufspendler von Außerhalb, die zum Beispiel auf dem Weg nach Wolfsburg sind, gedacht erklärt Felix Walzog. Weitere Testzentren in der Region sind in Planung.

In Velpke und Helmstedt werden sogenannte „POC-Antigentests“ verwendet. An beiden Standorten zusammen seien mehrere hundert Testungen pro Tag möglich, schätzt die Agentur. Das Personal sei speziell geschult und die Nutzenden könnten sich aussuchen, ob der Abstrich in der Nase oder im Rachen vorgenommen werden soll. „Die gesamte Maßnahme wird medizinisch begleitet und ein Hygienebeauftragter aus dem Kernteam der Agentur steuert den Ablauf vor Ort“, erläutert Walzog. Auch Motorräder und sogar Fahrräder sind übrigens als Fahrzeuge am Drive-Inn zugelassen, nur bei Lkws wird es schwierig. „Die Teilnahme ist bis zur Größe von Kleintransportern möglich“, so die Agentur in einer Pressemitteilung.

