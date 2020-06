Corona-Lockerung: Notbetreuung in Lehre jetzt auch für Vorschulkinder

Lehre

Eine gute Nachricht für einige Eltern: Vorschulkinder (SchuKis) können seit Dienstag, 2. Juni, auch in die Kita-Notbetreuung aufgenommen werden. Das teilt die Gemeinde Lehre mit. Gemeindeverwaltung und die Leitungen der acht Kindertagesstätten hätten diese Ausweitung in einer Telefonkonferenz vereinbart. „Wir wollten zunächst beobachten, wie sich die Förderung der SchuKis mit einem vierstündigen Wochenangebot seit Anfang vergangener Woche entwickelt und das lief einfach richtig gut“, teilt Bürgermeister Andreas Busch mit. „Wir werden sehen, wie sich dies nun weiter entwickelt, um am 5. Juni wieder gemeinsam zu beraten, welche Kapazitäten dann zur Verfügung stehen“, so Busch weiter.

Notbetreuung erfolgt nach Landesvorgaben

Die Gemeinde Lehre darf nach den Einschränkungen in der Corona-Krise nach wie vor keine Kindertagesstätten betreiben. „Es werden eben nur Notbetreuungen nach den Landesvorgaben angeboten“, erklärt Nicole Behlendorf, zuständige gemeindliche Fachbereichsleitung. Eltern von Vorschulkinder könnten den Antrag wie gewohnt mit dem Zusatzvermerk „Vorschulkind“ einreichen. Die Anträge können auf der Homepage herunter geladen werden.

Kita-Schließzeiten: Gemeinde will Betreuung für Kinder ermöglichen

Während der Kita-Schließzeiten in den Sommerferien sei von der Verwaltung beabsichtigt, Kinder zu betreuen, bei denen dies nicht anders möglich sei. „Hier möchten wir den Eltern helfen, die nach den Verwerfungen durch die Krise in der Schließzeit einfach keinen Urlaub erhalten, um ihre Kinder zu betreuen“, berichtet Busch. Dieser Verwaltungsvorstoß müsse in den kommenden politischen Beratungen bis zur Ratssitzung Ende Juni noch beschlossen werden. Die Verwaltung erarbeite derzeit eine entsprechende Abfrage, die am 8. Juni an Eltern und Erziehungsberechtigte versendet werden soll. Diese sollten dann bis spätestens zum 16. Juni verbindlich erklären, ob sie diese Unterstützung benötigen und müssen dies auch entsprechend nachweisen.

Bedarfsabfrage: Kitas müssen Personal planen

„Mit Rücksicht auf das eigene Personal und gerade auch im Hinblick auf Planungssicherheit bei den Personalkapazitäten ist die verbindliche Abfrage wichtig“, ergänzt Behlendorf. „Uns belasten ja nicht nur die bekannten Schwierigkeiten aller Träger bei der Personalgewinnung. Auch der Krankenstand oder bereits frühzeitig geplante Urlaube spielen eine große Rolle und dann kommt eben auch der Ausfall von Beschäftigten in den Risikogruppen erschwerend hinzu“, so Busch.

