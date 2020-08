Lehre

Die Corona-Pandemie weckt bei jedem Menschen andere Erinnerungen. Lock-Down, geschlossene Kindergärten, Leben in der Isolation und Arbeiten im Home-Office. Anfang Juli hatte die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport zusammen mit der Gemeinde Lehre zum Einsenden von Bildern mit Bezug zur Pandemie aufgerufen. Nun hat eine unabhängige Jury der Freiwilligenagentur fünf Motive ausgewählt. Dabei spielte neben der Aufmachung der Bilder auch der Bezug zur Corona-Zeit und die Geschichte hinter dem Foto eine Rolle. Das teilt die Gemeinde Lehre mit.

Jury wählt fünf Bilder aus –hier geht es zur Galerie:

Zur Galerie Menschen aus Lehre sollen entscheiden, welcher Fotograf den Wettbewerb gewinnt.

Die Motive sind vielfältig

Projektinitiator Mark Gindera von der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport freut sich über die Vielseitigkeit der Bilder. „Neben lustigen Fotos mit Mundschutz, über Schnappschüsse aus dem Corona-Alltag bis hin zu Bildern, die erst durch die Geschichte hinter dem Bild einen Corona-Bezug erhalten, ist alles dabei“, wird er in einer Mitteilung zitiert. Die endgültige Auswahl sollte die Gemeindeverwaltung treffen, doch diese wolle ihre Stimme weitergeben: Wer am Ende tatsächlich das Siegerfoto stellt, sollen nun die Menschen der Gemeinde Lehre entscheiden, indem sie ihren persönlichen Favoriten wählen.

So geht die Teilnahme

Dafür kann eine E-Mail mit dem Betreff Corona-Foto und der Nummer des liebsten Fotos per Mail an stab@gemeinde-lehre.de gemailt werden. Voten kann man auch telefonisch unter (05308) 69 92 2. Die Aktion läuft bis Sonntag, 16. August.

Das Sieger-Foto wird in der Septemberausgabe des Lehrschen Boten in Großaufnahme veröffentlicht. Alle Bilder sind auch über die Homepage der Freiwilligenagentur einsehbar: www.freiwillig-engagiert.de. Der Fotowettbewerb ist Teil des Projektes „Kunst bereichert – Kultur á la Couleur in Lehre“, gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

