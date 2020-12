Zumindest für die Fahrer und Fahrerinnen von Lastkraftwagen sind die neuen Corona-Regelungen in Niedersachsen ein Grund zur Freude – sie dürfen am Rande der Autobahn wieder an Tischen statt in der Fahrzeugkabine essen. In Wendhausen in der Gemeinde Lehre ist dieser Beschluss auch ein Sieg für die Beharrlichkeit.