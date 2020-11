Wendhausen

Schön ist die Situation speziell für die Helden und Heldinnen der Straße währen der Pandemie nicht. Mit ihren Lkws liefern sie unter anderem das heiß begehrte Toilettenpapier an die Supermärkten, finden aber selbst unterwegs nur verschlossene Toiletten und Restaurants vor. Andreas Busch, Gemeindebürgermeister in Lehre, macht sich jetzt erneut stark für die Bedürfnisse der Trucker – und gleichzeitig für ein Interesse der Restaurant-Pächter auf dem Autohof in Wendhausen. Er möchte, dass der Essensraum und die sanitären Anlagen für Berufskraftfahrende wieder geöffnet werden dürfen.

Offener Brief an den Krisenstab

Mit seinem Anliegen wandte sich Busch in einem offenen Brief an den Krisenstab des Landkreises Helmstedt sowie an Landtags- und Bundestagsabgeordnete der Region. „Mit geht es darum, das die Fahrerinnen und Fahrer auch in Niedersachsen ihr Essen in den Autohofrestaurants einnehmen können“, erklärt er. Das Autohof-Restaurant in Wendhausen, das zu seiner Gemeinde Lehre gehört, sei ein wichtiger Anlaufpunkt für diejenigen, die gern auf den Parkflächen übernachten. „Der Autohof bietet diesen Menschen sonst eine verlässliche Möglichkeit für eine warme Dusche, saubere Toiletten oder die Chance, ihre Wäsche zu waschen“, erläutert Busch.

Zwar gebe es ein „To-Go“-Angebot der Restaurant-Küche mit Essen zum Mitnehmen in einer Plastikschale, aber keine Möglichkeit, es am Tisch einzunehmen. „Dabei weiß ich, dass das Team der Restaurant-Inhaberin alle Hygienestandards und Abstandsregeln beachten würde“, sagt Busch. Und die Helden und Heldinnen der Straße hätten es verdient, wertschätzend behandelt zu werden.

SPD will überlegen

Ein Betroffener berichtete der WAZ, dass selbst einige Toilettenhäuschen auf Parkplätzen ohne Rasthof geschlossen seien. „Das geht gar nicht und sollte auch eigentlich nicht so sein. Das nehme ich mal mit“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs zum Toiletten-Problem. Bei der Forderung die Restaurants betreffend reagiert er vorsichtiger. Buschs Argument, dass Betriebskantinen schließlich auch geöffnet seien, findet er durchaus überlegenswert. Allerdings müsse man differenzieren – es dürfe eben nicht sein, dass dann auch andere Gäste als die Berufskraftfahrenden Zutritt zum Autohof-Restaurant erhalten. „Schwierig“, so Mohrs.

CDU warnt vor Gefahr

Mehr als schwierig, findet die Helmstedter Landtagsabgeordnete Veronika Koch ( CDU). „Bei der Regelung steht der Schutz der Menschen im Vordergrund – auch der Trucker selbst“, erklärt sie. Der Ruf nach Wertschätzung sei gerechtfertigt, der Vergleich mit einem Betriebsrestaurant hinke jedoch. Dort gingen schließlich nur Beschäftigte einer Firma essen, auf dem Autohof aber Menschen, die durch ganz Europa fahren.

FDP ist dafür

Unterstützung erfährt Busch von Lars Alt, Landesvorsitzender der Julis und für die Helmstedter FDP im Landtag. „Ich finde den Aufschlag richtig. Autobahnraststätten bilden häufig den einzigen Ort, an dem LKW-Fahrer nach zumeist langen Lenkzeiten zur Ruhe kommen und Mahlzeiten einnehmen können. Deshalb sollte das Land unter Beachtung von Hygienekonzepten entsprechende Ausnahmeregeln für Berufskraftfahrer ermöglichen.“

Die Antwort, die Andreas Busch per E-Mail inzwischen aus dem Sozialministerium des Landes erreichte, lässt darauf allerdings nicht hoffen. Ausführlich wird auf die Gründe für Restaurantschließungen eingegangen – ohne jeglichen Bezug auf die spezielle Situation von Kraftfahrenden. „Mir ist bewusst, das im Krisenstab geleistet wird“, sagt der parteilose Gemeindebürgermeister, zeigt sich aber „massiv enttäuscht über die Standardantwort“. Das erwecke den Eindruck, dass man sich in Hannover mit den Argumenten gar nicht befasst habe.

Andrea Müller-Kudelka