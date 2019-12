Bürgermeister Busch: „An meiner Geduld muss ich noch arbeiten“

Lehre

In der Gemeinde Lehre ist im Jahr 2019 einiges passiert. Was im kommenden Jahr auf der Agenda steht und über seine persönlichen Vorsätze, berichtet Bürgermeister Andreas Busch.

Herr Busch, auf welche Projekte aus dem Jahr 2019 sind Sie stolz? Welche lagen ihnen besonders am Herzen?

Es ist schön zu sehen, dass unsere Gemeinde attraktiv ist. Dabei liegt mir eine gute Kinderbetreuungs-Landschaft und auch das Ehrenamt sehr am Herzen. Stolz bin ich auf unsere Feuerwehren und die funktionierenden Dorfgemeinschaften.

Bei einigen Gebäuden gibt es Sanierungsbedarf, beispielsweise bei den Turnhallen in Wendhausen und Essenrode. Auch das Dorfgemeinschaftshaus in Beienrode ist in die Jahre gekommen. Wie geht es mit diesen Gebäuden weiter?

Die meisten Kopfschmerzen macht die Halle in Essenrode, diese ist zurzeit nicht nutzbar. Das ist für die Vereine und für das Dorf eine Katastrophe. Aktuell wird hier ein Nutzungs- und Sanierungskonzept erstellt. Auch bei anderen Gebäuden haben wir großen Handlungsbedarf, müssen aber unseren engen finanziellen Rahmen im Auge behalten.

Die Projektgruppe „Verkehr" wollte über markante Punkte mit großem Verkehrsaufkommen in Lehre sprechen. Welche Lösungen liegen vor? Zudem gab es Überlegungen, Lehre zur Modellgemeinde für Tempo 30 innerorts zu machen. Wie realistisch ist das?

Die Gruppe mit Ortsbürgermeistern, Verwaltung und mir hat viele Punkte aus den Ortschaften zusammen getragen, die Anfang 2020 an den Landrat und den niedersächsischen Verkehrsminister übergeben werden. Hier muss ein Umdenken erfolgen, die Gemeinde ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, dessen Aufgabenstellungen nicht mit den Mittel einer Kommune unserer Größenordnung zu lösen sind. Hier ist Unterstützung von oben angesagt.

Dabei haben wir die gefährlichen Situation auf unseren Straßen im Blick, beispielsweise die Raserei beim Pendlerverkehr, der die Schulkinder, zum Beispiel in Essenrode und Wendhausen gefährdet und verängstigt.

Umweltschutz scheint ein wichtiges Thema in Lehre zu sein: Die Ratsherren nutzen kein Schreibpapier mehr und Sie betonten jüngst, dass statt gelber Säcke eine gelbe Tonne in Lehre stehen könnte. Welchen Umweltprojekten möchten Sie sich noch widmen?

Der Landkreis Helmstedt hat sich entgegen der Beschlüsse der großen Mehrheit der kreisangehörigen Kommunen gegen die Gelbe Tonne ausgesprochen. Das ist schade, aber Klimaschutz ist mehr. Die Auswirkungen des Klimawandels spüren wir schon jetzt. Bei der Umsetzung von nachhaltigen Projekten, macht uns aber oft der finanzielle Aspekt einen Strich durch die Rechnung. Hier müssen Anreize von Land und Bund kommen. Der Umweltausschuss und der Zukunftsausschuss befassen sich mit diesen Themen, 2020 sollen einige Projekte auf den Weg gebracht werden.

Im Juni 2019 eröffnete die Kita Kunterbunt. Ein zweiter Waldkindergarten ist in Planung. Ist der Bedarf an Kitas in der Gemeinde gedeckt?

Die Gemeinde verfügt über eine herausragende Betreuungs-Landschaft und weist sogar einen kleinen Überhang an Plätzen vor. Weder im Krippen, noch im Kindergartenbereich gab es Absagen an Eltern. Ebenso sind die Plätze bei Tagespflegemüttern gut belegt. Daher besteht kein Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen.

Wie steht es in Zukunft um eine Bahnstation für Lehre?

Ich habe mich sehr gefreut, dass der Regionalverband den Prüfauftrag für einen Bahnhof in unserer Gemeinde in den Nahverkehrsplan 2020 aufnehmen möchte. Wie erwähnt, ist die Gemeinde ein Knotenpunkt für den Verkehr, der Anschluss an die Bahntrasse könnte die Situation entschärfen. Die Gemeinde hat die Lasten für diese Strecke zu mehr als 50 Prozent zu tragen, kann aber nicht in den ENNO-Regionalzug einsteigen: das ist ein Unding. Hier zähle ich auf die Unterstützung der Landtagsabgeordneten Veronika Koch und Jörn Domeier und unseres Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs.

Wie lautet ihr persönliches Fazit nach drei Jahren Amtszeit als Bürgermeister?

Das hört sich abgedroschen an, aber für mich ist das kein Beruf. Bürgermeister zu sein ist eine Berufung. Mir macht es Spaß, die Gemeinde voranzubringen und mich mit engagierten Menschen, die sich für ihre Dörfer einsetzen, auszutauschen. Ich musste natürlich auch erleben, dass nicht alles sofort oder eben auch gar nicht umsetzbar ist. An meiner Geduld muss ich noch arbeiten. Die Gemeinde Lehre beschäftigt über 230 Menschen in Kindertagesstätten, in Grundschulen, auf dem Bauhof und in der Verwaltung. Das sind tolle Menschen, die auch einen Handschlag mehr machen, als es der Arbeitsvertrag vorsieht.

Auch die Zusammenarbeit mit der Kommunalpolitik macht viel Freude, auch wenn es mal kracht, liegen uns die besten Lösungen für die Menschen hier am Herzen. Ich habe mich mit meiner Familie (ganz kurz) beraten und ich möchte 2021 erneut zur Wahl antreten. Ich habe viele Ideen, die ich noch auf den Weg bringen möchte.

Von Nina Schacht