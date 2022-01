Velpke/Braunschweig

Fortsetzung im Prozess um die Brandstiftungen in Velpke: Am Mittwoch wurden drei weitere Zeugen sowie ein Sachverständiger gehört. Bei der Verhandlung ging es unter anderem um die Überprüfung von Aussagen des Angeklagten und dessen Persönlichkeit. Der 26-Jährige hatte angegeben, unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain einen Hang zum Zündeln zu entwickeln, aber behauptet, an mehreren Taten gar nicht beteiligt gewesen zu sein. Ein Zeuge sagte aus, der Angeklagte habe zwar „ziemlich oft getrunken“, aber keine größeren Ausfallerscheinungen gezeigt.

26-Jährige verschickte Videos der Brände

Im Fall zweier Brände in der Nacht zum 7. Mai 2021 hatte der 26-Jährige ausgesagt, sich zur Tatzeit bei einem Bekannten in der Nähe von Gardelegen aufgehalten zu haben. Laut der Handy-Verbindungsdaten hatte der Angeklagte noch bis zwei Stunden vor den Bränden mit dem Mann telefoniert. Der dazu befragte Zeuge sagte, er könne sich nicht daran erinnern, ob ihn der 26-Jährige in der fraglichen Nacht besucht habe. „Ich meine nicht.“ Der Angeklagte verfüge über kein eigenes Auto und sei sonst auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen gewesen.

Die Fahrzeuge soll der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft zur Befriedigung seines Geltungsbedürfnisses angezündet haben. Der Zeuge sagte, im Nachhinein sei es auffällig gewesen, dass der Angeklagte öfter über die Brände gesprochen und ihm auch Videos zweier Brände geschickt habe.

Prozess vor dem Landgericht Braunschweig: Der 26-jährige Angeklagte wird in Handschellen vorgeführt – er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Quelle: Christian Opel

Angeklagter verwickelt sich beim Prozess in Widersprüche

Vorgeworfen werden dem einschlägig vorbestraften Mann fünf Fälle von Brandstiftung, bei denen ein Wohnwagen, zwei Lastwagen sowie fünf Autos brannten. Die Serie begann mit dem Feuer in der Nähe eines Tankstellengeländes, bei dem neben einem Wohnanhänger ein Lkw und ein VW Bora zerstört wurden. Der Angeklagte gab beim Prozessauftakt zu, damals einen Bengalo in Richtung des Wohnwagens geworfen zu haben, den Brand habe er aber nicht absichtlich verursacht. Bei einem Feuer in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung sei er nur Zeuge gewesen, verwickelte sich aber in Widersprüche.

Die Brände in Velpke Diese Brandserie hielt die Feuerwehr in Velpke in Atem. Meistens lag die Tatzeit zwischen 23 und 2 Uhr, nicht alle Taten wurden auch zur Anklage gebracht. 18. November 2020 : Auf dem Gelände eines Autohauses geraten ein Wohnwagen, dann auch ein Bora und ein Lkw in Brand.

: Auf dem Gelände eines Autohauses geraten ein Wohnwagen, dann auch ein Bora und ein Lkw in Brand. 14. April 2021 : Ein Tiguan und ein Golf unter einem Carport werden in Brand gesteckt.

: Ein Tiguan und ein Golf unter einem Carport werden in Brand gesteckt. 7. Mai 2021 : In einer Nacht wird zunächst ein MAN-Lastwagen angezündet, später brennt ein E-Up

: In einer Nacht wird zunächst ein MAN-Lastwagen angezündet, später brennt ein E-Up 9. Mai 2021 : Auf einem Discounter-Parkplatz fängt ein Lupo Feuer.

: Auf einem Discounter-Parkplatz fängt ein Lupo Feuer. 17. Juni 2021 : Ein Heuballen gerät in Brand.

: Ein Heuballen gerät in Brand. 24. Juli 2021: In Wahrstedt geht ein Tiguan in Flammen auf.

Telefonmitschnitt belastet den Beschuldigten schwer

Besonders schwer belastet den Angeklagten ein von der Polizei mitgehörtes Telefonat, in dem er seiner damaligen Freundin von den Taten berichtet und noch während des Gesprächs davon erzählt, wie er gerade einen Tiguan anzünde. Nach dem Brand eben jenes Fahrzeugs am 24. Juli hatte die Polizei den 26-Jährigen festgenommen. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie das Urteil werden am Montag, 24. Januar, erwartet.

Von Christian Opel