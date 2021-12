Velpke/Wolfsburg

Zwei spannende Prozesse beginnen im Januar vor dem Landgericht Braunschweig: Ab 5. Januar steht ein Velpker vor Gericht, dem Brandstiftung in mehreren Fällen vorgeworfen wird. Außerdem sind zwei Männer angeklagt, die Baumaschinen gemietet und dann weitervermietet oder verkauft haben sollen, anstatt sie zurückzugeben. Schaden: 1,4 Millionen Euro. Zu den Tatorten gehört auch Wolfsburg.

Über mehrere Monate brennen immer wieder Autos in Velpke

Der 26-Jährige Velpker wurde Ende Juli 2021 von der Polizei gefasst, wenige Stunden nachdem in Wahrstedt ein Tiguan in Flammen aufgegangen war. Über mehrere Monate waren in Velpke immer wieder Fahrzeuge in Brand gesteckt worden. Unter anderem brannte ein Laster in der Industriestraße, ein eUp am Fichtenweg und ein Lupo auf dem Parkplatz eines Supermarkts.

Mit Bildern der Brände in sozialen Netzwerken profiliert?

Vorgeworfen wird dem Mann, im Tatzeitraum zwischen dem 18. November 2020 und dem 24. Juli 2021 fünf Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben - zumeist unter dem Einfluss von Alkohol. Das Feuer soll er mit flüssigem oder festem Grillanzünder angefacht haben. In einem Fall wurde auch eine Hütte teilweise zerstört. Laut Anklageschrift habe er dies zum Teil getan, um sich als Brandmelder zu profilieren und um sich durch Posten von Bildern der Brände in sozialen Netzwerken Anerkennung zu verschaffen.

Der Schaden wird auf 280 000 Euro beziffert

Der 26-Jährige sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Durch die gelegten Feuer ist laut Gericht ein Gesamtschaden in Höhe von rund 280 000 Euro entstanden. Es sind drei Verhandlungstermine angesetzt, das Urteil könnte am 24. Januar fallen.

Immer wieder brannten in Velpke Fahrzeuge: Im Mai geht ein Lupo auf einem Supermarktparkplatz in Flammen auf. Quelle: Feuerwehr Velpke

Am 5. Januar beginnt außerdem ein Mammut-Prozess gegen einen ­37-Jährigen und einen 36-Jährigen wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, spätestens ab Dezember 2019 bundesweit Baumaschinen, Material und Fahrzeuge von Mietfirmen erlangt zu haben und diese nach Ablauf der Mietzeit nicht zurückgegeben zu haben. Dabei soll er insbesondere mit dem 36-jährigen Angeklagten, aber auch weiteren wechselnden Komplizen zusammengearbeitet haben.

Scheinfirmen aufgebaut und Gewerbeanmeldungen erschlichen

Dafür seien Aliasnamen und gefälschte Papiere und Scheinfirmen sowie erschlichene echte Gewerbeanmeldungen verwendet worden. Die Geräte hätten der Mann und seine Komplizen dann auf Baustellen in ganz Deutschland vermietet und verkauft. Bislang seien 101 Fälle bekannt, von denen ausschnittsweise 37 zur Anklage gebracht wurden. Der Schaden belaufe sich derzeit auf mindestens über 1,4 Millionen Euro.

Derzeit sitzen der 37- und der 36-Jährige in Untersuchungshaft. Angesetzt sind zwölf weitere Verhandlungstermine, das Urteil wird für den 22. Februar erwartet.

Von Christian Opel