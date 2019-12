Betrunkene Frau verursacht zwei Unfälle

Lehre

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Sonntagabend in Wendhausen mit ihrem Mazda im Straßengraben gelandet. Laut der Polizei hatte die ­43-Jährige 2,5 Promille Alkohol im Blut.

Die Frau fuhr auf der Landesstraße 295 von Braunschweig in Richtung Wendhausen. Gegen 21 Uhr endete die Fahrt kurz vor der Einfahrt zum Autohof nahe der A 2 im Straßengraben. Dabei blieb die Fahrerin aus der Samtgemeinde Brome unverletzt. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei.

Verkehrsinsel in Parsau beschädigt

Die Beamten stellten fest, dass die Frau sturzbetrunken war und ordneten eine Blutprobe an. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die 43-Jährige zuvor einen weiteren Verkehrsunfall in Parsau verursacht hatte.

„Die Unfallspuren an einer Verkehrsinsel in Parsau passten zu den Schäden am Mazda“, teilte Pressesprecher Sven-Marco Claus mit. Wie sich herausstellte, hatte die Frau mit ihrem Wagen gegen 19.30 Uhr die Verkehrsinsel am Ortseingang gerammt. Sie fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

