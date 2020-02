Bekommt Volkmarsdorf einen Radweg?

Groß Twülpstedt

30 Jahre hatte es gedauert bis ein Radweg von Velpke nach Meinkot gebaut wurde. Immer wieder hatten sich Bürger beharrlich dafür eingesetzt. Wieviel Kampfgeist müssen die Volkmarsdorfer aufbringen, um nicht abgeschnitten zu bleiben? Volkmarsdorf sei der einzige Ort in der Gemeinde Groß Twülpstedt, der nicht über einen Radweg zu erreichen sei, argumentiert Ratsmitglied Rolf Senger (parteilos). Er hatte ursprünglich beantragte, Volkmarsdorf in das Radwegenetz einzubinden.

Statt Auto : Kinder könnten mit Fahrrad zum Fußballtraining

In seiner Begründung schreibt Senger: Um umweltfreundlich Schule, Kindertagesstätte und Einkaufsmöglichkeiten in Groß Twülpstedt zu erreichen, sei ein Radweg notwendig. Und: Im Volkmarsdorfer Fußballverein trainieren Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Dörfern, auch sie könnten mit dem Fahrrad zum Training fahren, so Senger weiter. „Im Moment müssen die Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen“, sagt der Ratsherr.

Dass die Kinder auf der Straße von Rümmer nach Volkmarsdorf fahren, sei ausgeschlossen. Viel zu gefährlich, argumentiert Senger. Er schlug deshalb einen Radweg entlang der K 40 vor, sowie in die entgegen gesetzte Richtung nach Almke an der K 57, um das dortige Freibad zu erreichen. „Allerdings wird es wird Jahre dauern, bis ein Radweg realisiert wird“, so Senger.

Bürgermeisterin: Radweg seit vielen Jahren in der Diskussion

„Ein Radweg wird schon seit vielen Jahren diskutiert“, sagt die Groß Twülpstedter Bürgermeisterin Heike Teuber. Der Bauausschuss berät am 27. Februar zu einem Radweg an der K 40 nach Rümmer, als auch über einen Radweg an der K 57 nach Groß Sisbeck. Problem sei laut Teuber nach wie vor die Finanzierung.

Fricke : Ausbau des Radweges sehr unwahrscheinlich

Die Krux: Für den Bau des Radweges ist der Landkreis Helmstedt als Straßenbaulastträger zuständig. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, „ist der Landkreis auch für die vollumfängliche Finanzierung zuständig“, sagt Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. Die Verwirklichung eines Radweges sieht Fricke unter eben diesen Gegebenheiten als sehr unwahrscheinlich an. Dennoch begrüße er jede Diskussion zu den Radwegen.

Das sagt der Landkreis

Die betreffenden Radwegtrassen entlang der Kreisstraßen 40 und 57 sind im derzeitigen Bauprogramm für den Landkreis Helmstedt nicht enthalten. Und weiter: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Radwege im Straßenbauprogramm aufgenommen werden, das im kommenden Jahr beschlossen wird, sei äußerst gering. Denn: Etliche andere Projekte weißten einen dringenderen Umsetzungsbedarf auf.

Die Gründe: Fahrbahnbreite, Verkehrsstärke und Lkw-Anteil erlaubten durchaus den Mischverkehr von motorisierten und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern auf den Fahrbahnen. Auf der K 40 fahren täglich 1320 Fahrzeuge, darunter knapp 90 Laster. Auf der K 57 sind es 1160 Fahrzeuge pro Tag, darunter etwa 100 Lkw. Zudem sei bei einem Bau von Radwegen mit Problemen bei der Beschaffung von Grund und Boden zu rechnen, unter anderem beim Erhalt von Straßenbäumen und Gräben.

„Die heute mögliche Mitbenutzung der Fahrbahn durch Radfahrende wird in wenigen Monaten durch eine komplette Erneuerung der uneben gerissenen Fahrbahn der K 57 zwischen dem östlichen Ortsrand von Volkmarsdorf und dem Bereich Am Mühlenhope in Gr. Sisbeck deutlich erleichtert“, sagt Andreas Jünemann, Referatsleiter Assistenz und Kommunikation beim Landkreis Helmstedt, wissend, dass dadurch die Steigungsstrecke nicht zu beseitigen sei.

