Beienrode

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in Beienrode einen VW Sharan von einem Privatgrundstück entwendet. Das 18 Jahre alte und silber lackierte Fahrzeug war auf einem Grundstück in der Glentorfer Straße abgestellt.

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen 22 Uhr und 1 Uhr. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten. Zeugen können sich unter Tel.: (05308) 99 09 30 an die Polizei Lehre wenden.

