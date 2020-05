Baustelle in Velpke: Wobcom baut neue Glasfaserleitung

Velpke

Auf der Vorsfelder Straße zwischen Velpke und Danndorf müssen Verkehrsteilnehmer Geduld haben: Eine Baustelle bremst den Verkehr aus. Aber mit gutem Grund.

Seit Wochen gibt es eine Dauerbaustelle am Velpker Ortsausgang in Richtung Danndorf. Jetzt sind die Bagger und Bauarbeiter ein großes Stück in Richtung in Danndorf gewandert und haben sogar Baustellenampeln aufgestellt. Das bremst den Verkehrsfluss erheblich aus.

Wobcom baut Glasfaseranbindung

Aber mit gutem Grund: „Die Wobcom baut dort eine Glasfaseranbindung“, berichtet Sprechern Petra Buerke. „Wir ersetzen die wetteranfälligen Richtfunkstrecken durch schnelle Glasfaserverbindungen.“ Was deutlich zu sehen ist: Die Bauarbeiter baggern am Straßenrand und verlegen neue Leitungen.

Dauern sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Juni. Dann, so Buerke, „können sich Kunden über stabile Leitungen freuen“.

Von Carsten Bischof