Bahrdorf

Auf der Baustelle am Sportplatz in Bahrdorf startet das nächste Bauprojekt: Mit einem Spatenstich beginnt am Montag, 17. Februar, um 15 Uhr der Neubau der Kindertagesstätte. Die Baukosten für das Projekt belaufen sich laut Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke auf etwa 3,8 Millionen Euro.

Bahrdorf : Kita soll im September 2021 eröffnen

Im Juli des kommendes Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. „Wir streben an, die Kita zum September 2021 in Betrieb zu nehmen“, teilt Fricke in einer Mitteilung. Eingerichtet werden laut der Verwaltung zwei Kita-Gruppen mit je 25 Plätzen und eine integrative Gruppe mit rund 20 Plätzen.

„Die genaue Anzahl richtet sich danach, wie viele integrative Kinder in der Gruppe sind“, so Fricke in einer Mitteilung. Zudem entstehen in Bahrdorf zwei Krippen-Gruppen mit jeweils 15 Plätzen. „Für die Kita benötigt die Verwaltung voraussichtlich 18 zusätzliche Mitarbeiter, darunter Erzieher und Sozialassistenten.

Von Nina Schacht