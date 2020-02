Barrierefrei: Diese Haltestellen werden in Lehre umgebaut

Lehre

Mit dem Bus unterwegs sein, das schont die Umwelt – doch komfortabel ist es mitunter nicht. Und Menschen mit einer Beeinträchtigung können in Lehre an einigen Bushaltestellen nicht barrierefrei einsteigen. Doch dies ändert die Gemeinde. Denn: Die Bushaltestellen sollen umgebaut werden.

Der Umbau kostet insgesamt rund 300 000 Euro. Das Land bezuschusst das Projekt mit einer Fördersumme in Höhe von 250.000 Euro. Auf die Gemeinde entfallen etwa 40 000 Euro, der Regionalverband beteiligt sich mit 12,5 Prozent an der Fördersumme.

Diese Haltestellen werden umgebaut:

In Klein Brunsrode wird in der Ehmener Straße (Richtung Wolfsburg) das Wartehäuschen abgerissen und durch ein Bushäuschen aus Glas ersetzt. Die Haltestelle wird zudem barrierefrei gestaltet, ebenso soll die Haltestelle in der Straße Kurze Kamp künftig für Menschen mit Beeinträchtigung umgestaltet werden.

Brunsrode (Kreuzung Richtung Essenrode) bekommt ebenfalls ein Wartehäuschen aus Glas. In beide Richtungen sollen die Haltestellen barrierefrei gestaltet werden. In Lehre soll an der Bushaltestelle an der Grundschule eine Überdachung gebaut werden. Der genaue Standort dazu soll in der nächsten Sitzung des Ortsrats geklärt werden, heißt es aus der Gemeinde. Auch diese Haltestelle wird barrierefrei.

In Essenrode ( Von-Hardenberg-Straße) steht derzeit ein Betonhaus für Fahrgäste. Dieses wird abgerissen und durch ein Glashaus ersetzt, die Haltestelle wird für Menschen mit einer Beeinträchtigung umgebaut.

So sollen die barrierefreien Haltestellen aussehen

An den Haltestellen werden die Borde um 18 Zentimeter erhöht. Das teilt die Gemeinde mit. „Dadurch wird der Einstieg für Menschen mit einer Beeinträchtigung erleichtert“, sagt Gemeinde-Sprecherin Julia Carluccio. Einige Busse verfügen über eine Einstieghilfe, die der Busfahrer per Knopfdruck ausfahren kann. Bei älteren Bussen wird die Rampe per Hand ausgeklappt. Zudem werden an den Haltestellen haptile (geriffelte oder genoppte) Platten verlegt. Menschen mit einer Sehbehinderung können sich daran orientieren, wenn sie in den Bus einsteigen.

Beginn der Bauarbeiten unklar

In Essenrode wird die Haltestelle noch in diesem Jahr umgebaut: „Für den Umbau liegt bereits der Zuwendungsbescheid vor“, sagt Carluccio. Wann genau mit dem Umbau der anderen Haltestellen begonnen wird, ist derzeit noch nicht klar. Die Bewilligung der Fördermittel liegt noch nicht schriftlich vor. Der Zeitpunkt des Umbaus sei zudem abhängig von der Witterung.

Haltebucht in Klein Brunsrode soll zurück gebaut werden

In Klein Brunsrode soll die Haltebucht für Busse zurück gebaut werden. „Anwohner waren gegen diese Maßnahme. Sie befürchteten einen Rückstau auf der Straße, wenn der Bus nicht mehr in der Haltebucht halten kann und sahen die Sicherheit der Kinder gefährdet“, sagt Ortsbürgermeister Peter Ebel. Aber der Ortsrat habe sich nach einer Bedenkzeit dafür entschieden.

Soll zurück gebaut werden: Die Haltebucht in der Ehmener Straße. Für Fahrgäste soll ein Wartehäuschen aus Glas gebaut werden. Quelle: Roland Hermstein

Hintergrund ist laut der Gemeinde, dass das Land keine Bushaltestellen mit Haltebucht mehr fördert. So solle die Verkehrssicherheit erhöht werden, da Autos einen Bus, der mit Warnblinklicht auf der Straße hält, lediglich in Schrittgeschwindigkeit passieren dürfen. „Bei Haltebuchten gibt es hier jedoch keine gesonderten Regelungen“, so die Gemeinde-Sprecherin. Ausnahme sind hier lediglich Bushaltestellen außerhalb von Ortschaften, um den fließenden Verkehr nicht zu beeinflussen.

In Klein Brunsrode wird die Geschwindigkeit gemessen

Anwohner hatten für die Ehmener Straße auch eine Verkehrsberuhigung gefordert. „Eine Tempo-30-Zone ist jedoch nicht realisierbar, da kein Kindergarten und keine Schule vorhanden sind“, sagt Ebel. Aber: Derzeit findet eine Geschwindigkeitsmessung in der Ehmener Straße in Richtung Groß Brunsrode statt. „Wir müssen erst die Ergebnisse abwarten“, so der Ortsbürgermeister. Vielleicht lasse sich eine Bedarfsampel fordern, die vor der Linkskurve in Richtung Groß Brunsrode aufgestellt werden könne.

Geschwindigkeitsmessung: In der Ehmener Straße zeigt eine Tafel an, ob Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Quelle: Roland Hermstein

Von Nina Schacht