Badeunfall in Velpke: Taucher holen 23-Jährigen aus Wasser

Velpke

Zu einem Badeunfall kam es am Sonntagnachmittag im Kiesteich in Velpke. Ein 23-jähriger Mann sei beim Baden mit Freunden in dem ehemaligen Steinbruch „Körnerbruch“ untergegangen und nicht mehr aufgetaucht, teilte die Samtgemeindefeuerwehr Velpke am Sonntagabend mit. Taucher der Berufsfeuerwehr holten den jungen Mann aus dem Wasser. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des 23-Jährigen konnte die Feuerwehr zunächst nicht machen.

Der junge Mann sei untergetaucht und dann nicht wieder zurück an die Oberfläche gekommen. „Erste Rettungsversuche der übrigen anwesenden Freunde schlugen leider fehl und sie alarmierten die Feuerwehr“, berichtete Feuerwehr-Sprecher Mirko Wogatzki. Nach der Alarmierung um 16.28 Uhr seien die Feuerwehren aus Velpke, Danndorf und die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Wolfsburg schnell vor Ort gewesen.

Die Einsatzkräfte suchten vom Ufer aus, mit einem Boot sowie mit zwei Tauchern und einem Schnorchler nach dem jungen Mann. Ein Taucher habe den 23-Jährigen schließlich finden können. „Schnell wurde er mit dem Boot an das Ufer gebracht und dem Rettungsdienst übergeben“, so Wogatzki. Der junge Mann wurde in das Klinikum nach Wolfsburg gebracht.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich vor Ort als Notfallseelsorger um die geschockten Freunde des jungen Mannes sowie dessen Eltern. Im Einsatz waren insgesamt 28 Feuerwehrleute, sechs Mitglieder der Tauchergruppe sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Das Einsatzende für die Feuerwehr war um 17.40 Uhr.

Von Florian Heintz