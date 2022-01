Meinkot

„Wir fühlen uns über den Tisch gezogen. Das Vertrauensverhältnis ist deutlich gestört“, sagt Rainer Marx von der Bürgerinitiative Mensch und Natur in der Gemeinde Velpke. Es geht um den Windpark zwischen Bahrdorf, Papenrode und Meinkot, das zur Gemeinde Velpke gehört. Noch bis Ende dieser Woche läuft eine Einspruchsfrist bei dem Genehmigungsverfahren für das Repowering: Statt 13 sollen künftig zwar nur noch neun Windräder auf der Freifläche stehen, diese werden allerdings mehr als doppelt so hoch sein wie die alten Anlagen – fast 250 statt knapp 100 Meter.

„Wir erwarten volle Unterstützung, um eine Lösung zu finden, die Mensch und Natur schützt“, heißt es in einem Info-Schreiben der Bürgerinitiative (BI). Rainer Marx und das Ehepaar Bröge aus Meinkot, die viele Unterstützende rund um ein Protest-Transparent versammelten, hoffen, dass sich noch mehr Menschen ihrem Appell anschließen und stellen ein Musterschreiben für Einsprüche sowie weitere Infos zur Verfügung.

Die Verwaltung hält sich bei Stellungnahmen zurück, die CDU-Fraktion in Velpke konnte die BI dagegen bereits als Unterstützung gewinnen. Thomas Link, parteiloses Mitglied der Fraktion im Gemeinderat, ist selbst in der Bürgerinitiative aktiv. „Wir sind für erneuerbare Energien“, betonen alle Mitglieder der BI. Als vor 20 Jahren der Windpark errichtet wurde, hätten sie da alle unterstützt. Seit jedoch die Pläne bekannt wurden, die alten durch neue Anlagen zu ersetzen, sei das Vertrauen dahin. Und die Kommunikation sei mehr als mangelhaft.

Die Windräder bei Meinkot: Künftig sollen sie 250 Meter hoch sein. Quelle: Britta Schulze

Vorschriften den Voraussetzungen anpassen

Rainer Marx Quelle: Britta Schulze

Rainer Marx erklärt: „Es heißt immer nur, sie würden alle vertraglichen Vereinbarungen einhalten. Aber diese Vorschriften gelten doch für Windräder von nur 100 Metern Höhe.“ Wie die Auswirkungen bei 250 Meter hohen Windenergieanlagen aussehen, wisse niemand, weil es davon noch gar nicht genügend in Deutschland gibt, um verlässliche Studien zu erstellen.

„Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Windpark bürgerfreundlicher zu gestalten“, meint Thomas Link. „Aber die Betreiber sind zu keinerlei Kompromissen bereit“, bedauert Rainer Marx. Die BI wünscht sich, dass beim Aufbau der neuen Anlagen größere Abstände zur Bebauung und nachts rigorosere Lärmbeschränkungen gelten. Statt die funktionsfähigen Windräder zu verschrotten, könnten sie nach und nach außer Betrieb genommen werden – und dann eins nach dem anderen durch die höheren ersetzt. Zudem fordert die BI mehr Engagement in Speicher vor Ort oder andere alternative Energien. Solartechnik zum Beispiel. Die bringe eventuell sogar Privatleuten Vorteile statt einem Konzern, der nur Gewinne abschöpfen will.

Fachmann: Repowering kommt zur rechten Zeit

Die WAZ fragte bei einem Windkraft-Fachmann nach. Über bessere Speichermöglichkeiten würden sich die Windanlagen-Betreiber auch freuen, versicherte er. Die Netzüberlastung sei allerdings in Niedersachsen kein so großes Problem wie beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern. Zudem dürfe man die Langlebigkeit der Anlagen nicht überschätzen. Als Faustregel gelten 20 Jahre plus bis zu zehn bei einer möglichen Verlängerung nach einer technischen Überprüfung. Dann sei Schluss. Deshalb komme das Repowering der beiden Windparks in Velpke gerade zur richtigen Zeit: alte Anlagen könnten als Ersatzteillager dienen.

Das Thema Infraschall ist bei Windkraft-Befürwortenden ein ähnlich rotes Tuch wie die Chemtrail-Theorien bei Flugplatz-Betreibern. Ein Fall von toten Nerzen in Dänemark, den die Velpker BI als einen von mehreren Belegen für die Gefährlichkeit des unhörbaren Schalls anführt, wurde sowohl von der niedersächsischen als auch von der niederländischen Regierung nach einer Anfrage im Landtag als Propaganda zurückgewiesen. Unbestreitbar ist: Infraschall gibt es – und er ist auch spürbar. Etwa bei Föhn-Wetter in Süddeutschland oder beim Brandungs-Rauschen an der Nordsee oder an der Autobahn oder beim Schleudergang der Waschmaschine oder neben einem sich drehenden Windrad. Das alles kann zeitweise belastend sein. Dauerhafte gesundheitliche Schäden wurden allerdings bisher nicht nachgewiesen.

Von Andrea Müller-Kudelka