Autobahn wegen tödlichen Unfalls gesperrt

Kreis Helmstedt

Wegen eines tödlichen Unfalls war die Autobahn 2 in Richtung Braunschweig in Höhe der Raststätte Lappwald am Mittwochmorgen ab der Abfahrt Alleringersleben für rund drei Stunden gesperrt. Ein Kleintransporter war mit einem Lkw kollidiert. Der Fahrer des Transporters kam dabei ums Leben, der des Lastkraftwagens blieb unverletzt. Zur Verstärkung hatten die Feuerwehren aus dem Landkreis Börde auch Kräfte aus dem Kreis Helmstedt alarmiert. Polizei und Rettungskräfte hatten wegen der zum Teil fehlenden Rettungsgasse große Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen, um den Toten zu bergen, dessen Fahrzeug unter dem Lkw verkeilt war.

Von der Redaktion