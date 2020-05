Ausgesetzt im Wald: Diese Zwergseidenhühner suchen ein neues Zuhause

Lehre

Für zwei Zwergseidenhühner sucht der Tierschutzverein Lehre dringend neue Halter. Die Tiere wurden Ende April im Wald zwischen Lehre und Essehof ausgesetzt. Das berichtet Brigitte Babic, Vorsitzende des Tierschutzvereins in Lehre. Sie geht davon aus, dass die Tiere aus einer schlechten Haltung stammen, da sie von Milben befallen waren und unter so genannten „Kalkbeinen“ litten. „Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine ernsthafte Krankheit“, sagt Babic.

Tierschutzverein sucht neue Halter für einen Hahn

Der Tierschutzverein steht vor einer schwierigen Aufgabe. „Für die Hähne suchen wir Tierliebhaber, die möglichst in Ortsrandlage wohnen“, sagt Babic. Denn: Die Hähne fangen morgens an zu krähen. Das könne die Nachbarn stören. „Deshalb am besten vorher mit den Nachbarn sprechen“, so Babic „Auch eine bereits vorhandene Gruppe von Hühnern wäre toll. Dorthin vermitteln wir die Hähne dann einzeln“, sagt die Vorsitzende. Sie sollten in einem Auslauf gehalten werden und nachts zum Schutz vor Mardern und Füchsen eingesperrt werden.

Anzeige

Verein „Rettet das Huhn“ unterstützt die Aktion

Bei der Rettungsaktion im Wald bekam der Tierschutz in Lehre Unterstützung von dem Wolfsburger Verein „Rettet das Huhn“. Gemeinsam konnten sie die Tiere mit einem großen Kescher einfangen werden. „Ursprünglich waren es drei Hähne, wir konnten aber schon ein Tier vermitteln. Und es kann natürlich sein, dass sich noch weitere Tiere im Wald befinden“, sagt Babic. Spaziergänger hatten die Hähne gefunden und den Tierschutz verständigt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Interessenten bekommen beim Tierschutz alle Informationen

Die Tiere können nach Voranmeldung besichtigt werden. Wer sich für einen Hahn interessiert, kann mit dem Tierschutzverein Lehre unter (0157) 88 29 28 90 oder per E-Mail an Tierschutz-Lehre@Web.de, Kontakt aufnehmen. Derzeit befinden sich die Hähne im Braunschweiger Tierheim.

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht