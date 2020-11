Wendhausen

„Die bisherigen Antworten aus dem Landes-Krisenstab lassen sprachlos aber nicht mutlos zurück“, kommentiert Andreas Busch, Gemeindebürgermeister aus Lehre, das negative Feedback auf seine Bitte, Restaurants auf Autohöfen in Niedersachsen für Berufskraftfahrende zu öffnen. Busch schlägt vor, die Gastronomiebetriebe am Rande der Autobahn als Kantinen für Trucker und Truckerinnen zu klassifizieren.

Menschenwürdige Behandlung

Im Bereich der Gemeinde Lehre geht es dabei um den Autohof Wendhausen (WAZ berichtete). Busch beklagt, dass das Land Niedersachsen seit mehr als zwei Wochen nicht in der Lage sei, die Truckergemeinde menschenwürdig zu behandeln. „Mir ist durchaus bewusst, dass ich damit auch nerve“, formuliert Busch in seinem neuesten Schreiben an den Ministerpräsidenten Stephan Weil ( SPD) und dessen Stellvertreter Dr. Bernd Althusmann ( CDU). Doch das müsse Demokratie aushalten. Busch verweist zudem auf eine Ausnahme-Regelung, die sich eine Restaurant-Betreiberin in Hamburg vor Gericht erstritten hat. Er ergänzte dies am Freitag durch eine weitere Email an den Krisenstab mit dem Beleg einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung für einen Autohof im Landkreis Schaumburg – mit der Bitte um kurzfristige Prüfung einer Übernahme für das Autohof-Restaurant in Wendhausen. Doch der Landkreis Helmstedt erteilte ihm umgehend eine erneute Absage. Das Landesministerium für Wirtschaft und Verkehr habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Grundversorgung durch den Verkauf von Speisen zur Abholung gesichert sei, hieß es in der Begründung. Busch ist sauer: „Es herrscht völliges Unverständnis über diesen Flickenteppich.“

