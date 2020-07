Essenrode

Wie geht es mit der alten VW-Farbdeponie in Essenrode weiter? Über den aktuellen Stand zum Rückbau der Deponie wollten Volkswagen und der Ortsrat Essenrode bei einem Termin an der Deponie informieren. Wegen Corona sei das jedoch nicht möglich, wie die Gemeinde Lehre mitteilt. In einer Mitteilung der Gemeinde informiert Hans-Günther Dymek, Projektverantwortlicher bei VW, gemeinsam mit Gemeindebürgermeister Andreas Busch und Ortsbürgermeister Jens Schubert zum Thema:

VW : Seit 19 Jahren treten keine Schadstoffe mehr aus

Die größte Befürchtung, dass aus der alten Deponie noch Schadstoffe austreten könnten, kann Hans-Günther Dymek, bei Volkswagen unter anderem zuständig für den Umweltschutz, entkräften: „Seit nunmehr 19 Jahren konnte keine Veränderung der Schadstoffausbreitung festgestellt werden. Die Prognosen gehen davon aus, dass sich der Zustand auch zukünftig aufgrund der günstigen geologischen und hydrogeologischen Standortgegebenheiten nicht mehr verändern wird.“ Dennoch werde auch in den Folgejahren zweimal jährlich im Mai und im Oktober Grundwasserüberwachungen im Bereich der Deponie durchgeführt werden.

Viele Lastkraftwagen noch bis Ende des Jahres unterwegs

Noch etwas leben müssten die Menschen allerdings mit dem erhöhten LKW-Verkehr zur Deponie. So würden derzeit noch jede Menge Bau-Materialien unter anderem für die Oberflächenabdichtung zur Deponie gefahren. Dies soll gegen Ende 2020 der Vergangenheit angehören. Dann seien auf dem Gelände nur noch kleinere Restarbeiten durchzuführen.

Ortsbürgermeister: Wir informieren über aktuellen Stand zur Deponie

„Das Thema ist hier vor Ort natürlich immens wichtig“, wird Essenrodes Ortsbürgermeister Jens Schubert in einer Mitteilung zitiert. Es sei schade, dass die Info-Veranstaltung gemeinsam mit den Nachbarn aus Grassel diesmal nicht direkt vor Ort stattfinden könne. Doch aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Mit dem Bereitstellen der Informationen sei zumindest eine Zwischenlösung gefunden. „Ich freue mich, dass wir ebenso wie die Nachbarkommune Grassel inzwischen einen so guten Austausch mit der Volkswagen AG haben und gerade bei diesem sensiblen Thema regelmäßig über aktuelle Schritte informiert werden“, sagt Gemeindebürgermeister Andreas Busch.

Informationen zur Deponie sind online unter www.lehre.de einsehbar. Hans-Günther Dymek, Projektverantwortlicher bei VW, hat diese zusammen gestellt.

