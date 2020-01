40 Jahre Übungsleiter: Deshalb ist Gerd Friedrich „ein harter Hund“

Groß Twülpstedt

„Der Sport ist mein Leben“: Übungsleiter Gerd Friedrich braucht nur wenige Worte, um seine Leidenschaft zu beschreiben. Ob Leichtathletik, Rudern, Handball, Radfahren oder Triathlon - die Liste der Sportarten, die Friedrich beherrscht, ist lang. Nun feiert er Jubiläum. Denn: Vor 40 Jahren erhielt er seine Trainerlizens. Als Übungsleiter ist er unter anderem beim Verein Leichtathletik in Rümmer (LAV) tätig.

Friedrich : „Die Beweglichkeit älterer Menschen ist mir wichtig“

Gerd Friedrich ist 80 Jahre alt und topfit. Noch immer nimmt er auch an Triathlon-Wettkämpfen teil. „Das ist eine tolle Herausforderung. Bisher landete ich bei Wettkämpfen immer unter den ersten zehn Plätzen in meiner Altersklasse“, sagt Friedrich. Und erst im vergangenen Jahr belegte er bei den Leichtathletik-Bundesbezirksmeisterschaften den zweiten Platz in der Disziplin Kugelstoßen und landete auf Rang Vier im Speerwerfen. Doch nicht nur die eigene Fitness ist Friedrich wichtig. Er möchte bei anderen Menschen die Beweglichkeit des eigenen Körpers fördern. „Am wichtigsten sind die Bauch- und Rückenmuskeln. Wenn man diese trainiert, hat man meist eine gute Körperhaltung“, so der 80-Jährige.

Trainer beim Wolfsburger Ruderclub

Besondere Freude in seiner Laufbahn als Übungsleiter machte ihm das Training der Kinder und der Erwachsenen im Wolfsburger Ruderclub. Unter den Ruderern hatte Friedrich einen besonderen Ruf: „Die anderen sagten, ich sei ein harter Hund,“, berichtet er mit einem Augenzwinkern. „Ich habe dort Kinder und Erwachsene trainiert. Und egal, wie schwierig mein Training auch war, es hat keiner aufgegeben. Das hat mich sehr beeindruckt“, berichtet der Übungsleiter.

Sportliche Laufbahn von Gerd Friedrich Mitbegründer der Handballsparte im Velpker Sportverein (1975). Fünf Jahre Spartenleiter, sowie Trainer der Schülermannschaft und der Erwachsenen. Erwerb der Lizens als Übungsleiter C (1979). Seit 1984 Sportabzeichenabnehmer; Mitbegründer der Leichtathletiksparte (LAV) des Velpker Sportvereins (1987). Seit 1990 Übungsleiter beim LAV, seitdem Trainer der Erwachsenen. Übungsleiter im Wolfsburger Ruderclub (seit 1991), zunächst Trainer der Kinder; ab 1993 dann auch Übungsleiter der Erwachsenen. Erwerb der Übungsleiter B-Lizens für Sport in der Prävention und Rehabilitation.

Aber auch Niederlagen musste Friedrich in seiner Tätigkeit als Übungsleiter einstecken: „In Velpke habe ich 1984 Jugendliche und Erwachsene im Handball trainiert. Das habe ich etwa ein dreiviertel Jahr gemacht, aber viele Sportler kamen nicht mehr zum Training. Darüber war ich enttäuscht. Ich habe keine Erfüllung mehr in dem Training gesehen und aufgehört“, berichtet Friedrich.

Velpker trainiert auch heute noch mehrmals pro Woche

Nur wenige Tage vergehen, an denen Friedrich keinen Sport treibt. Und das sei schon immer so gewesen: „Früher bin ich viel Joggen gegangen, das hat mir immer viel Kraft gegeben. Vor allem dann, wenn es auf der Arbeit schwierig wurde. „Ich war bei VW in der Datenverarbeitung tätig, gab es dort Probleme, bin nach Feierabend laufen gegangen. Danach hatte ich den Kopf frei und konnte wieder rational an Themen herangehen“, so der Velpker.

Von Nina Schacht