16 SPD-Kandidaten wollen in den Gemeinderat Lehre

Die Lehrscher Sozialdemokraten haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September gewählt. Sechs von zehn Fraktionsmitgliedern treten nicht mehr an – die SPD Lehre konnte einige junge und unverbrauchte Gesichter gewinnen und steuert an Generationswechsel an.

Der neue Ortsvereinsvorsitzende Hans Joachim Gottschlich, der als langjähriger Fraktionsvorsitzender aufhört, machte auf den Generationswechsel in der Gemeinderatsfraktion aufmerksam. Gottschlich: „Das wird für eine sinnvolle Mischung von langjährigen Ratsdamen- und herren und neuen frischen Kandidaten sorgen.“

Das sind die Kandidaten für den Gemeinderat Lehre

Für den Gemeinderat Lehre kandidieren Edelgard Hahn, Kai Rosilius, Renate Schmidt, Dustin Kutzner, Len Reinecke, Jens Hoppe, Christoph G. Kühne, Sven Struckmann, Carolin Scholz, Jürgen Haberland, Matthias Kirchner, Oliver Spinnler, Olaf Eisfeld, Ulrich Nehring, Monika Frickmann-Kolbe und Karin Kruse-Dillschneider. Die SPD unterstützt den parteilosen Gemeindebürgermeister Andreas Busch bei seiner erneuten Kandidatur.

Das sind die Kandidaten für die Ortsräte der acht Ort in Lehre

Da die Einheitsgemeinde Lehre insgesamt acht Ortschaften umfasst, waren hier mehrere Listen zu wählen (in alphabetischer Reihenfolge):

Für den Ortsrat Beienrode kandidieren Kai Rosilius, Jörg-Dieter Baetge und Claudia Petersen-Kneissl. Für den Ortsrat Essehof kandidieren neben Renate Schmidt, die als Nachfolgerin von Hans Joachim Gottschlich als Bürgermeisterin für Essehof antritt, Martin Fröhling, Thomas Ratajczak und Carolin Scholz. Besonders erfreut ist die SPD, dass sie eine neue Gruppe für den Ortsrat Essenrode mit folgenden Kandidaten bilden konnte: Ulrich Nehring, Len Reinecke, Ralf Bayer, Matthias Kirchner, Stefan Vollheide und Dennis Nier.

In Flechtorf möchte Edelgard Hahn weiterhin Bürgermeisterin bleiben und kandidiert deshalb auf Platz Eins. Jens Hoppe, Sven Struckmann, Oliver Spinnler und Karin Kruse-Dillschneider unterstützen sie und treten auch für den Ortsrat der zweitgrößten Ortschaft der Gemeinde an, die immerhin nach Helmstedt, Königslutter, Schöningen, Lehre und Velpke die sechstgrößte Ortschaft des ganzen Landkreises ist.

Während für den Ortsrat Groß Brunsrode Günter Reinpacher und Christoph G. Kühne kandidieren, unterstützt die SPD die für den Ortsrat Klein Brunsrode antretende Bürgerliste. Für den Ortsrat Lehre tritt ein komplett neues Team an: Es kandidieren Dustin Kutzner, Jürgen Haberland, Olaf Eisfeld und Monika Frickmann-Kolbe. Für den Ortsrat Wendhausen schließlich kandidiert Aliekber Zeytünlü, dem Inhaber des Mühlencafes.

