Wolfsburg

Was am Dienstag, 22. März, in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen hier.

Das sind die Blitzer-Standorte für diese Woche:

– Achtung Autofahrer: Die Stadt Wolfsburg führt in dieser Woche wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. An folgenden Standorten sind Messungen geplant: Wendenstraße in Wendschott, Schlesierweg und Heßlinger Straße in Wolfsburg.

Stadtspaziergang zum Thema Licht:

– Ausgehend von der neuen Ausstellung „Macht! Licht!“ im Wolfsburger Kunstmuseum führt der Stadtspaziergang in den öffentlichen Stadtraum, um Funktion, Bedeutung und Technik von Licht an Beispielen in der Innenstadt zu zeigen. Der Spaziergang findet um 18.15 Uhr in Kooperation mit Stadtbeleuchter Sven Metzner, Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Straßenbau und dem städtischen Forum Architektur statt. Start ist im Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1. Die Teilnahme kostet 18 Euro. Der Stadtlichter-Spaziergang ist inzwischen ausgebucht, Anmeldungen werden nicht mehr angenommen.

„Macht! Licht!": Zur neuen Ausstellung im Wolfsburger Kunstmuseum findet am Dienstag ein Stadtspaziergang statt. Quelle: Roland Hermstein

Panamerica und „Licorice Pizza“ im Hallenbad:

– Wegen der großen Nachfrage findet am Dienstag im Kulturzentrum Hallenbad ab 19 Uhr ein zweiter Termin des Radreisevortrags „Panamericana – Mit dem Fahrrad von Los Angeles nach Feuerland“ statt. Die Wolfsburger Weltradler Karin Klaus-Witten und Fritz Witten berichten von ihrer letzten großen Reise in Vor-Coronazeiten. Der Eintritt kostet drei Euro und wird zugunsten der Ukraine-Opfer gespendet. Karin Klaus-Witten und Fritz Witten laden zu einem lebendigen und inspirierenden Abend über ihr jüngstes Radreise-Abenteuer mit Fotos, Filmschnipseln und vielen Geschichten ein.

– Am Dienstag zeigt das Kulturzentrum Hallenbad um 20 Uhr die Romanze „Licorice Pizza“ von Paul Thomas Anderson. Karten gibt es an der Abendkasse, es gilt 3G.

Konzert im Scharoun Theater Wolfsburg:

– Am Dienstag gastiert das Braunschweiger Staatsorchester im Scharoun Theater, los geht es um 20 Uhr. Sopranistin Anne Schuldt steht auf der Bühne, zu hören sein wird unter anderem Rachmaninows „Die Toteninsel“. Karten gibt es im Theater-Pavillon in der Porschestraße oder an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung.

„Erlebnis-Frühling“ der WMG:

– Pünktlich zum Frühlingsbeginn am Sonntag stellt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg das Frühjahr ganz unter das Motto „Erlebnisfrühling“. Damit soll der lokale Handel sowie Gastronomie und Freizeiteinrichtungen gestärkt werden. Zum Auftak hat die WMG unter www.erlebnisfruehling.de und auf den Social-Media-Kanälen „Wolfsburg erleben“ auf Facebook und Instagram ein Video veröffentlicht, in dem zahlreiche Wolfsburger Betriebe symbolisch ihre Türen öffnen

WMG läutet Wolfsburger „Erlebnisfrühling“ ein. Quelle: WMG

Wochenmarkt auf dem Brandenburger Platz:

– Der Wochenmarkt findet dienstags immer von 8 bis 13 Uhr auf dem Brandenburger Platz statt.

Ostergewinnspiel der Stadtbibliothek:

– Von Montag bis Sonntag, 14. bis 27. März, bietet die Stadtbibliothek Wolfsburg auf dem Blog des Bildungshauses blog.bildungshaus-wolfsburg.de ein Ostergewinnspiel an, bei dem tolle Preise gewonnen werden können. Über ein Rätsel muss dem Osterhasen geholfen werden, die Ostereier zu finden. Die Lösung des Rätsels soll über ein Formular

Flüchtlinge aus der Ukraine – neue Anlaufstelle im Rathaus:

– ​Geflüchtete aus der Ukraine, die direkt nach Wolfsburg gekommen sind und nicht in städtischen Unterkünften, sondern in privaten Haushalten (bei Angehörigen oder Freunden) oder in den dazu eigeninitiativ engagierten Hotels Unterkunft gefunden haben, bittet die Stadtverwaltung, sich bei der Anlaufstelle im Rathaus A, Porschestraße 49, Erdgeschoss, Sitzungszimmer 5 zu melden. Hier erfolgt dann die Registrierung. Öffnungszeiten: montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Im Wolfsburger Rathaus gibt es eine neue Anlaufstelle. Quelle: Sven Hoppe

Spenden für Ukraine – DRK-Halle hat neue Öffnungszeiten:

– Das DRK hat den Betrieb in der Halle in der Borsigstraße 7 (vorübergehend Spendenannahme der Kleiderkammer) umgestellt. Zurzeit gilt bis auf einige Ausnahmen (zum Beispiel Hygieneartikel) ein Spenden-Annahmestopp, denn ab sofort liegt der Schwerpunkt bei der Ausgabe von Spenden an Geflüchtete aus der Ukraine. Das sind die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 14.30 Uhr sowie – vorerst – samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

B 244 – Erneuerung der Ortsdurchfahrt Groß Sisbeck:

– Die Ortsdurchfahrt Groß Sisbeck (Landkreis Helmstedt) im Zuge der Bundesstraße 244 wird in mehreren Abschnitten erneuert. Verkehrsteilnehmer müssen sich noch bis Freitag, 25. März, auf Sperrungen und Behinderungen einstellen. Die Arbeiten sollen in drei Bauabschnitten unter Vollsperrung stattfinden.

Sonnenkamp – LSW verlegt Fernwärme:

– Dies LSW hat mit der Verlegung der neuen Versorgungsinfrastruktur für das Baugebiet „Sonnenkamp – Quartier III“ in Nordsteimke begonnen. Dazu verlegt die LSW auf einer Trassenlänge von rund 2800 Metern Fernwärme. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Teilabschnitten und werden bis ins kommende Jahr andauern.

Baugebiet Sonnenkamp. Die Erschließung geht voran. Quelle: Stadt Wolfsburg

Nordstadtstraße halbseitig gesperrt:

– Die Versorgungsleitungen für Strom und Wasser in der Nordstadtstraße werden bis voraussichtlich bis Mitte Juni erneuert. Um die Arbeiten auszuführen muss die Straße halbseitig gesperrt werden. Die Nordstadtstraße wird für den Zeitraum als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Schulenburgallee eingerichtet. Dieses gilt für den Bereich zwischen den Straßen „An der Tiergartenbreite“ und „Am Gutshof“.

Weyhäuser Weg ist nachts gesperrt:

– Der Weyhäuser Weg (K 28) ist zwischen der B 188 und der Tangente nach Gifhorn (K 114) bis zum 13. Mai, an Tagen, an denen eine Amphibienwanderung stattfindet, nachts voll gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung Weyhausen wird ebenfalls gesperrt.

Mit dem Wandern der Amphibien ist bei steigenden Temperaturen und feuchtwarmer Witterung zu rechnen. Gesperrt wird im März von 19 bis 6 Uhr.

Verkehrsteilnehmende können den gesperrten Bereich über die B 188 und die A 39 / Tappenbecker Landstraße umfahren.

Autofahrer aufgepasst – Bauarbeiten auf der A 39:

– Bis voraussichtlich Ende Juli wird auf der A 39 zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Zuerst erfolgen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzwedel und im Anschluss in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf gesperrt:

– Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 111 in Heiligendorf verzögern sich. Damit dauert die Vollsperrung zwischen Barnstorf und Heiligendorf noch länger. Ursprünglich sollte Ende Februar alles fertig sein, jetzt peilt die Stadt „spätestens Ende März“ an. Grund seien Probleme mit dem Straßenuntergrund.

Die Arbeiten verzögern sich: Vorerst bleibt die K 111 gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Stadt impft in den Ortsteilen:

– Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams derzeit verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die weiteren Termine:

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar.

Kinder von fünf bis elf Jahren werden im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Weitere aktuelle Nachrichten aus der Stadt und den Ortsteilen finden Sie wie auch auf unserer Homepage, wo den ganzen Tag über weitere Neuigkeiten von uns veröffentlicht werden.

Von der Redaktion