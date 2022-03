Wolfsburg

Der Name steht schon dran: In Wolfsburg eröffnet in diesem Jahr mit „Stayery“ ein neues Angebot für jene, die eine Wohnung auf Zeit in der VW-Stadt suchen: Der Service-Apartment-Anbieter bietet voraussichtlich ab Mitte des Jahres in einem früheren Hotel am Schachtweg voll eingerichtete Apartments mit Mini-Küchen an. Diese können tageweise oder bis zu sechs Monate lang gebucht werden. Das Konzept soll den Komfort einer eigenen Wohnung mit dem Service eines Hotels verbinden.

Die 48 Mini-Wohnungen entstehen im dritten und vierten Stock des Gebäudes. Im Erdgeschoss sind Co-Working-Flächen, Lounge sowie ein Waschsalon geplant. Zu den Dienstleistungen gehören digitaler Check-In, kostenfreies WLAN, Apartment-Reinigung und Smart-TV. Eingerichtet sind die möblierten Apartments mit klarer Linie, stylisch mit bunten Farbtupfern und funktionalen Möbeln.

Angebot richtet sich an Geschäftsreisende und Projektmitarbeiter

„Unser Konzept richtet sich primär an Geschäftsreisende, die ein Zuhause auf Zeit suchen, egal ob für ein paar Tage oder mehrere Monate“, sagt Hannibal DuMont Schütte, Geschäftsführer von Stayery. Der Bedarf in der VW-Stadt mit zahlreichen Pendlern sei hoch, das Konzept richte sich an temporäre Projektmitarbeiter oder Geschäftsreisende. „Insbesondere der Wandel in der Autobranche hin zur E-Mobilität und das damit verbundene Investment von VW wird einen verstärkten Bedarf an externen Projektmitarbeiten auf Zeit zur Folge haben“, meint Hannibal DuMont Schütte. Wolfsburg verzeichnete vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2019 laut des niedersächsischen Landesamtes für Statistik mehr als 656.000 Übernachtungen.

Der Name steht schon dran: Im früheren Penthouse-Hotel Boardinghouse wird aber derzeit noch fleißig gewerkelt. Quelle: Roland Hermstein

Stayery soll als Ankermieter für das Gebäude dienen

In dem Gebäude am Schachtweg war zuvor ein Boardinghotel angesiedelt, dass nun für das Serviced-Apartment-Konzept sprichwörtlich aufgemöbelt wird. „Stayery ist der ideale Ankermieter für die Umnutzung des ehemaligen Hotels. Aufgrund des flexiblen Zimmerkonzepts halten sich die Flächenanpassungen im Rahmen“, so Jan Rehbock, Founding Partner der Aurelius-Immobiliengruppe, die das Gebäude an Stayery vermietet hat. In der Immobilie am Schachtweg sind derzeit unter anderem Büros, Gastronomie sowie Arztpraxen untergebracht. „Da wir ein modulares Zimmerkonzept entwickelt haben, können wir problemlos Bestandhotels in eine Stayery umwandeln“, so Stayery-Geschäftsführer Dr. Robert Grüschow.

So sieht’s aus – Blick in ein Stayery-Apartment:

Der Anbieter ist auf Expansionskurs

Stayery ist bereits in Berlin, Bielefeld, Frankfurt und Köln vertreten und will weiter expandieren. 22 Quadratmeter große Apartments werden ab 79 Euro pro Nacht und 1245 Euro je Monat angeboten, die 30-Quadratmeter-Miniwohnung ab 99 Euro je Nacht und 1440 Euro je Monat. Weitere Dependancen sollen in Dresden, Mönchengladbach und Stuttgart entstehen.

Ein ähnliches Konzept mit höherwertiger Ausstattung verfolgt übrigens bereits Volkswagen Immobilien mit dem Splace, dessen Angebot sich an Manager und Fachkräfte richtet. Dessen Apartments waren binnen kürzester Zeit nach der Eröffnung ausgebucht.