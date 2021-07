Wolfsburg

Wie effektiv sind die Corona-Testzentren wirklich? Überregionale Berichte über Abrechnungs-Schmu in anderen Städten sorgten für Verunsicherung. Haben zumindest die Testzentren in Wolfsburg dafür gesorgt, dass positive Corona-Fälle entdeckt wurden?

377 Meldungen seit April

Offenbar ja. 29 aktive Corona-Testzentren gibt es in Wolfsburg. Laut Stadtverwaltung wurden seit Beginn der Aufzeichnungen in der 14. Kalenderwoche (April 2021) insgesamt 245 429 Tests in den Wolfsburger Testzentren durchgeführt (Stand: 16. Juli 2021, 12.30 Uhr). Davon wurden 377 dem Gesundheitsamt als positiv gemeldet, eine Quote von rund 0,15 Prozent. Ob das Ergebnis korrekt und wie schwer jeweils der Verlauf war, ist zwar nicht bekannt – aber da sich in den Testzentren nur Menschen ohne Symptome untersuchen lassen sollten, wären viele sonst vermutlich nicht oder erst deutlich später entdeckt worden.

Nur noch wenige Angebote erfordern einen Test

„Die Auslastung der Testzentren ist entsprechend der immer weiter zurückgehenden Testpflichten rückläufig“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport, kommentiert: „Die Anpassung der Verordnungen an das aktuelle Infektionsgeschehen hat dazu geführt, dass nur noch wenige Angebote Testungen voraussetzen. Die Testzentren waren und sind aber auch kein auf Dauer angelegtes Angebot. Bei steigender Impfquote und sinkender Inzidenz lässt die Nachfrage und Notwendigkeit natürlich nach.“

