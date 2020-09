Zweitwohnsitzsteuer in Wolfsburg: Junge Liberale fordern Ausnahme für Studenten

Wolfsburg

Im Juli hat der Rat der Stadt Wolfsburg die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer beschlossen. Jetzt fordern die Jungen Liberalen, dass Studenten in der VW-Stadt von dieser Abgabe befreit werden sollen.

„Eine zusätzliche Belastung für Studierende ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vertretbar“, sagt der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen (JuLis), Mats-Ole Maretzke. Viele Studierende hätten beispielsweise ihren Nebenjob verloren und müssten nach neuen Wegen suchen, um ihr Studium zu finanzieren. „Studierende sind eine Bereicherung für unsere Stadt und dies soll auch in Zukunft so bleiben. Eine Stadt, die stets für Vielfalt wirbt, sollte Studierende nicht vergraulen“, betont der Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation.

Die Jungen Liberalen kritisieren auch die hohen bürokratischen Anforderungen der Steuer für einen zweiten Wohnsitz

Aus Sicht der JuLis Wolfsburg ist es außerdem irreführend, zunächst mit einer Zuzugsprämie für Studierende zu werben und gleichzeitig eine neue Steuerbelastung einzuführen. Darüber hinaus kritisieren die Jungen Liberalen die hohen bürokratischen Anforderungen der Steuer für einen zweiten Wohnsitz: „Kosten und Nutzen stehen besonders bei studentischem Wohnraum in keinem Verhältnis“, so Maretzke.

Die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer in Höhe von zehn Prozent der Netto-Kaltmiete war auch im Rat der Stadt umstritten. Die Verwaltung erwartet Mehreinnahmen von rund 250 000 Euro pro Jahr und will mit der Steuer einen Anreiz schaffen, damit mehr Menschen ihren Hauptwohnsitz in die VW-Stadt verlegen. Kritiker der Zweitwohnsitzsteuer hatten bemängelt, dass Aufwand und Nutzen der Abgabe in keinem Verhältnis stünden.

Eine mögliche Ausnahmeregelung für Studenten, die auf Heimatbesuch in den Semesterferien ein Zimmer bei ihren Eltern bewohnen, war bereits während der politischen Beratungen diskutiert worden. Ein entsprechender Antrag von Linken und Piraten fand allerdings keine Mehrheit. Die Verwaltung meldete Bedenken aus Gründen der Steuergerechtigkeit an. Stadtrat Andreas Bauer erklärte allerdings, dass Studenten, die zu Besuch im Elternhaus sind, keinen Zweitwohnsitz anmelden müssen.

