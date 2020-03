Wolfsburg

In Wolfsburg ist ein zweiter Mensch am Coronavirus gestorben. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Dienstagnachmittag mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Wolfsburg hat sich auf 31 erhöht – drei mehr als am Montag.

Eine Person wird intensivmedizinisch betreut

Den ersten Corona-Todesfall hatte die Stadt am Montag gemeldet. Dabei handelte es sich um eine ältere Person mit Vorerkrankungen. Im Klinikum Wolfsburg werden der Stadt zufolge derzeit sechs mit dem Coronavirus infizierte Menschen behandelt. Eine dieser Personen werde intensivmedizinisch versorgt. Aus Gründen des Datenschutzes machte die Stadt keine weiteren Angaben.

Infos zum Coronavirus Was tun im Verdachtsfall? Wer Erkältungs- oder Grippesymptome entwickelt, sollte sich telefonisch an seinen Hausarzt oder das Bürgertelefon der Stadt Wolfsburg wenden. Wo finde ich weitere Infos? Die Stadt Wolfsburg hat eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter Tel. 05361-282828 montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Infos gibt es auf www.wolfsburg.de/coronavirus. Dort stehen auch Links zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Von Florian Heintz