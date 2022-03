Barnstorf/Wolfsburg

Das ging schnell: Am Freitagnachmittag stimmte der Sportausschuss in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung dem Vorschlag der Verwaltung zu, vorsorglich die Sporthalle in Barnstorf für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine herzurichten. „Unsere Bauchschmerzen sind nach den Erläuterungen der Stadt erstmal kuriert“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Robin Scheil.

Bauchschmerzen erstmal kuriert: Sportausschuss-Vorsitzender Robin Scheil (l.) und Ortsbürgermeister Philipp Kasten (beide CDU) akzeptieren die Notlösung in Barnstorf. Quelle: CDU/Britta Schulze

Die Bauchschmerzen konnte Monika Müller, Dezernentin für Gesundheit, Soziales und Sport, nachvollziehen. „Mir blutet selbst das Herz“, versicherte sie, denn sie weiß: „Die Sportvereine hatten gerade Hoffnung geschöpft, dass es nach zwei Jahren Corona wieder aufwärts geht.“ Der SV Barnstorf hatte am Donnerstag ebenfalls getagt – und sowohl Ortsbürgermeister Philipp Kasten (CDU) als auch SPD-Fraktionssprecher Hans-Georg Bachmann setzten sich in ihren Fraktionen für die Mitglieder ein.

Weitere Turnhallen werden noch nicht konkret benannt

Kasten betont: „Wir möchten kein Politikum daraus machen.“ Scheil meint: „Dass die Gymnastikhalle nutzbar bleibt, ist eine akzeptable Lösung.“ Der Politik sei versichert worden, dass das Auffanglager im Heinenkamp in wenigen Tagen zur Verfügung stünde. In Aussicht stehe zudem eine weiteren Immobilie, die aber vorerst nicht öffentlich benannt wird. Auch die weiteren fünf Hallen, die geprüft wurden oder noch werden, nennt die Verwaltung nicht. „Das wäre verfrüht. Sporthallen sollen eine Not- oder Übergangslösung bleiben“, so Müller.

Zweifeldhalle in Barnstorf: Der Kinderfasching 2020 (l.) war die letzte größere Veranstaltung vor der Corona-Pandemie. Schon 2016 diente eine Halle des SV Barnstorf vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft (r.). Quelle: Britta Schulze/Boris Baschin

Bereits am Donnerstag am Ankunftszentrum Dieselstraße hatte Oberbürgermeister Dennis Weilmann bedauert, dass die Sperrung von Sporthallen nicht ausgeschlossen werden kann. „Ich bin sehr dankbar, dass die Auffang-Station in der Dieselstraße so schnell in Betrieb gehen kann. Es wird noch schwer genug“, sagte der Oberbürgermeister. Zum Glück sei Sport bei steigenden Temperaturen bald auch wieder außerhalb von Hallen möglich.

Alarmiert von möglicherweise betroffenen Vereinen hatte die CDU da bereits eine Ratsanfrage formuliert, um zu erfahren, wann der Heinenkamp bezugsfertig ist und ob möglicherweise auch Hotels – wie in Zeiten der Pandemie als Isolationsunterkünfte oder Notkrankenhäuser – genutzt werden können. Dabei fragte der CDU-Vorsitzender Christoph-Michael Molnar auch nach Ersatzmöglichkeiten für den Sport. Die Linderung der Not der Kriegsflüchtlinge stehe aber erst einmal im Vordergrund, betonten am Freitag Scheil und Kasten übereinstimmend.

Bitte der Stadt: Keine privaten Transfers oder Transporte

Die Stadt Wolfsburg appelliert derweil an alle Bürgerinnen und Bürger, keine privaten Transfers oder Transporte mehr aus Polen oder der Ukraine zu organisieren, sondern diese Aufgabe offiziellen Hilfsorganisationen zu überlassen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Fahrten ins Kriegsgebiet sind zu gefährlich. Eine Versorgung und Unterbringung in den Kommunen ist für die Geflüchteten bestmöglich organisierbar, wenn sie koordiniert erfolgt. Hier arbeitet die Stadt Wolfsburg eng mit der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) zusammen, die seit dieser Woche ukrainische Flüchtlinge den Kommunen zuweist.

Bei einer zentralen Zuweisung durch die LAB ist die Belegung von Unterkünften bedarfsgerecht möglich, sodass eine zeitnahe und unkompliziertere Zuweisung erfolgen kann. Dadurch kann den Geflüchteten schneller eine sichere Unterkunft geboten werden, in der sie sich von den schrecklichen Erlebnissen erholen können. Informationen zur Ukrainehilfe gibt es im Internet unter wolfsburg.de/ukraine.

Von Andrea Müller-Kudelka