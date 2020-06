Wolfsburg

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete die Stadt Wolfsburg am Donnerstag. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 23 Wolfsburger positiv getestet. Aufgrund steigender Fallzahlen hatte die Stadt am Mittwoch strengere Kontrollen der Corona-Auflagen und wieder wöchentliche Sitzungen des Krisenstab angekündigt.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Wolfsburg seit Ausbruch der Corona-Pandemie liegt nun bei 353. Davon sind 258 Personen dem Gesundheitsamt als genesen gemeldet, vier mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt seit dem 2. Mai unverändert bei 51.

