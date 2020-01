Zwei Schiffe kollidieren auf dem Mittellandkanal

Wolfsburg

Auf dem Mittellandkanal in Höhe des VW-Werks sind am Dienstagabend zwei Schiffe frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Hannover entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache ist noch unklar.

Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich

Die beiden Gütermotorschiffe waren gegen 21.10 Uhr in einer Engstelle der Wasserstraße in Wolfsburg kollidiert. „Die Ermittlungen sind noch ganz am Anfang. Beide Schiffe sind noch fahrtüchtig und haben ihre Fahrt fortgesetzt“, sagte Polizeihauptkommissar Uwe Cichos von der Wasserschutzpolizei Hannover. Der Sachschaden liege im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Unfallaufnahme übernahm die Vorsfelder Polizei. Ein Schiffsführer soll am Donnerstag bei der Wasserschutzpolizei in Hannover zu dem Unfall vernommen werden. Der andere Schiffsführer wird in der nächsten Woche in Salzgitter zur Aussage erwartet.

Von Florian Heintz