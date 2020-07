Wolfsburg

Nachdem am vergangenen Donnerstag Wolfsburg corona-frei war, steigen seit Freitag die Zahlen – allerdings halten sie sich sehr in Grenzen: Am Samstag gab es zwei Corona-Neuinfektionen. Das hat die Stadt am Montagnachmittag bekannt gegeben.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich in der VW-Stadt drei Menschen mit dem Virus neu infiziert. Aktuell liegt die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn des Corona-Ausbruchs in Europa bei 378 Personen. Davon gelten 323 als genesen. 52 starben im Zusammenhang mit einem Covid-19-Infekt. Laufende Fälle gibt es jetzt drei.

Corona: Zweiwöchige Isolation ist Pflicht

Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. Dass jemand als genesen gilt, ist nicht meldepflichtig. Die tatsächlichen Zahlen können also höher sein.

Von der Redaktion