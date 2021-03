Wolfsburg

Der Neubau der Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Ende Februar ist zum zweiten Mal ein Laster gegen die im Bau befindliche Konstruktion gefahren und hat sie beschädigt. Deshalb verzögern sich die Bauarbeiten um rund einen Monat, teilt die Stadt mit.

Im Sommer 2020 starteten die Bauarbeiten für die neue Brücke, die 2015 abgerissen wurde. Im Herbst des vergangenen Jahres kam es zu ersten Problemen und damit verbundenen Verzögerungen: Erst härtete der Beton an einem Straßenablauf an der Baustelle nicht richtig aus. Dann wurde im Dezember die Höhenbegrenzung erstmalig beschädigt, weil ein Laster mit viel zu hoher Ladung am Bauwerk hängen blieb. Für die aufwendige Reparatur musste die Braunschweiger Straße einige Male in den Abendstunden und nachts komplett gesperrt werden.

Lkw fährt trotz vorhandener Sicherheitseinrichtungen gegen Brücke

In der Nacht zum 26. Februar sorgte wieder eine Laster mit unzulässiger Höhe für einen weiteren, großen Schaden: Trotz vorhandener Sicherheitseinrichtungen fuhr der Lkw gegen die Brücke – und machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ist die Brücke womöglich zu niedrig? Keineswegs, sagt die Stadt. Gerade habe sie eine Höhe von 4,20 Metern – und aktuell befindet sich um das Bauwerk ja noch eine Holzverschalung. Ohne diese soll zwischen Straße und Brücke künftig mindestens 4,70 Meter Platz sein. Stadtsprecher Ralf Schmidt betont: „Im fertigen Zustand sind dann sogar Sondertransporte möglich.“

Die Brücken-Baustelle in Bildern:

Zur Galerie Die neue Brücke, die in Zukunft wieder die Stadtteile Westhagen und Detmerode verbinden wird, befindet sich im Bau.

Das Problem liegt also woanders. Die Stadt macht in beiden Fällen die Laster und ihre verbotenerweise viel zu hohe Ladung verantwortlich. Laut Straßenverkehrsordnung liegt die maximale Höhe für Lastkraftwagen bei vier Metern. Und diese wurde in beiden Fällen ganz offensichtlich überschritten.

Die neue Brücke in Zahlen Preis: 3,5 Millionen Euro inklusive Planungskosten Förderung: 1,8 Millionen Euro vom Land Niedersachsen Bauweise: Spannbetonbrücke Spannbreite: 90 Meter Fahrbahnbreite: 4 Meter Höhe des Geländers: 1,30 Meter Geplante Fertigstellung: November 2021 Besonderheiten: Integrierte Beleuchtung im Geländer

Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau und Projektkoordination, bittet deshalb alle Lastkraftwagen-Fahrer, die zulässigen Beladehöhen unbedingt einzuhalten, um weiteren Beschädigungen vorzubeugen. „Alle Sicherheitsmaßnahmen für das Bauwerk werden derzeit noch einmal auf ihre Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls noch verschärft“, so Iversen.

Oliver Iversen: „Alle Sicherheitsmaßnahmen für das Bauwerk werden derzeit noch einmal auf ihre Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls noch verschärft.“ Quelle: Roland Hermstein

In der letzten Woche schloss die Fachfirma die Schadensaufnahme nach dem letzten Unfall ab. „Das Traggerüst ist in Lage und Höhe wieder neu ausgerichtet und von einem Prüfstatiker abgenommen worden. Vor dem Hintergrund fließt auch der Verkehr seit einigen Tagen wieder auf zwei Streifen in Richtung Innenstadt“, sagt Ralf Schmidt. Allerdings kommt es jetzt zu Verzögerungen im Bauablauf. Erst Ende März könne mit dem Betonieren begonnen werden.

Der vorgesehene Übergabetermin im November sei aber im Moment noch nicht gefährdet, weil die Verzögerungen im laufenden Bauablauf aufgefangen werden können, heißt es. Ob die Baukosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro deshalb überschritten werden, konnte die Stadt bisher nicht sagen.

Von Claudia Jeske